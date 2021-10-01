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ЦБ ограничит выдачу кредитов россиянам

ЦБ ограничит выдачу кредитов россиянам

ЦБ сможет устанавливать лимиты на объемы потребительских кредитов, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Чтобы прописать новые полномочия регулятора, власти примут федеральный закон, говорится в поручении президента России Владимира Путина правительству и Государственной Думе.

Срок выполнения этого поручения - 1 декабря 2021 года. Ответственными лицами назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

24 марта в Госдуму внесли законопроект, позволяющий Банку России устанавливать прямые количественные ограничения на привлечение кредитов. Такие меры были предложены для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования.

Лимиты по розничным займам не будут касаться ипотеки и автокредитов. Закон предусматривает дифференциацию прямых количественных ограничений по их характеристикам, видам лицензий банков и отнесения их к системно значимым.

Ранее Ruposters писал, что долги россиян по кредитам превысили 1 трлн рублей.

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По материалам: uposters.ru

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