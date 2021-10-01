Денежная чакра манипура: как ее раскрыть по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Манипура — чакра, которая напрямую влияет на финансовую удачу и возможности человека в плане заработка. Астрологи рассказали, каким образом представители разных Знаков Зодиака могут благотворно на нее воздействовать.

Ранее мы уже рассказывали о том, как можно раскрыть свои чакры. Что касается Манипуры, то для того, чтобы полностью раскрыть ее потенциал, порой недостаточно универсальных советов.

Овен

Овнам астрологи советуют пользоваться почаще ароматическими палочками и духами с такими ароматами, как можжевельник, хвоя или корица. Эти ароматы пробуждают в людях силу, фантазию и дают мощный заряд энергии для достижения целей. Также они связаны со стихией Огня и Воздуха, что для Овнов крайне важно.

Телец

У Тельцов самым главным топливом для денежной чакры является оптимизм. Им необходимо как можно чаще пребывать в приятной атмосфере, смеяться, радоваться жизни. Чем меньше Тельцы сомневаются в себе и пребывают в унынии, тем лучше у них работает Манипура.

Близнецы

Близнецам нужно как можно больше общаться с людьми, которые их вдохновляют. Это могут быть коллеги по работе, которые сумели преуспеть больше, чем они сами, либо родители, друзья, какие-то известные личности. Также Манипуру может раскрыть просмотр биографических фильмов про успешных людей.

Рак

Ракам для того, чтобы поддерживать нормальную работу финансовой чакры, стоит бороться с негативными программами и установками в сознании. Аффирмации на успех в этом плане будут крайне полезными. Когда Раки начинают сомневаться в себе, их финансовая чакра быстро теряет силы.

Лев

Львам для открытия чакры богатства необходимо как можно чаще бывать на свежем воздухе. Очень полезно больше двигаться и делать периодически какие-то простейшие физические упражнения. Если возможности выйти на улицу нет, можно воспользоваться специальными дыхательными практиками.

Дева

Девам для открытия финансового энергетического центра необходимо правильно подбирать одежду. Манипуру пробуждают элементы одежды желтого цвета. Также благотворно на финансовую удачу и пробуждение этой чакры влияет красный, оранжевый цвета. Их можно комбинировать или использовать по отдельности.

Весы

У Весов Манипура практически всегда работает в полную силу, но порой все равно случаются спады. Происходит это из-за неправильного питания, ведь Манипура находится в области желудка. Этим людям нужно следить за желудком и бороться с вредными привычками. Сильнее всего убивает успех курение и тяга к алкоголю.

Скорпион

Скорпионам для активации этой чакры нужны пассивные источники благоприятной энергии. Речь идет о талисманах, которые необходимо носить на пальцах рук или на запястье. К таким талисманам относятся минералы рубин, гранат и янтарь, а также изделия из некоторых металлов — например, из золота и платины.

Стрелец

Стрельцам нужно бороться с вялостью и ленью. Это поможет им держать Манипуру открытой и сохранять лидерские качества, а также поддерживать нерушимую уверенность в себе. Чем больше у Стрельцов увлечений, тем лучше.

Козерог

Людям этого Знака Зодиака для открытия Манипуры необходимо избегать бесполезных трат. Когда Козероги начинают сорить деньгами, финансовая чакра быстро увядает и теряет энергию. Также астрологи советуют им избегать сильных переутомлений.

Водолей

У Водолеев Манипура открывается в те моменты, когда они изучают что-то новое или пробуют себя в новом деле. Они чувствуют прилив сил и бодрости. Также эта чакра начинает работать активнее в те периоды, когда Водолеи знакомятся с новыми людьми.

Рыбы

Рыбам астрологи настоятельно советуют заниматься творчеством. Даже тем, кто далек от писательства, рисования или музыки, нужно пробовать себя в этом. Лучше всего на Манипуру Рыб влияет музыка. Очень полезно не только учиться играть на различных инструментах, но и слушать качественные исполнения.