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Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года

Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года

Денежный лунный календарь поможет вам понять, как и чем нужно заниматься в каждый из дней октября, чтобы привлекать больше финансовой удачи. Астрологи рассказали все о том, каким будет настроение ночного светила в этот период.


Согласно прогнозам, октябрь будет временем, когда на первый план выйдет работа и дела. Старайтесь помнить о золотых правилах привлечения денег, чтобы ваша работа приносила больше дивидендов. Без них стать богатыми и успешными будет гораздо сложнее. 

1, 2 октября: убывающая Луна во Льве — это не лучшее время для работы и трат. Астрологи советуют в первые два дня этого месяца не ставить перед собой амбициозных и сложных задач, а также не носить с собой крупные суммы денег.

3, 4 и 5 октября: переход убывающей Луны в Деве ознаменует собой начало периода, в который нужно как можно больше времени уделять обязанностям на работе и дома. В эти три дня у вас будет максимум возможностей договориться с кем-то, уладить финансовые проблемы.

6, 7 октября: 6 число — день Новолуния в Весах. Это очень благоприятное сочетание для тех, кто хочет спокойно и без лишних нервов поработать. 7 число — первый день роста Луны в том же Знаке. Это идеальное время для шопинга и развлечений.

8, 9 октября: в эти два дня лучше не баловать себя дорогими покупками. Пока Луна растет в Скорпионе, нужно сосредоточиться на домашних делах и на завершении начатых ранее проектов на работе.


10, 11 октября: два идеальных дня для покупок, работы, вложения средств в развитие бизнеса. На растущей Луне в Стрельце большие успехи будут ожидать активных людей, лишенных стереотипного мышления.

12, 13 октября: переход активной Луны в Знак Козерога негативно скажется на творческой составляющей мышления. Также в эти дни лучше не прислушиваться к интуиции. Опирайтесь на логику, чтобы не потерять много денег.

14, 15 октября: в дни роста Луны в Водолее большое финансовое везение ожидает людей с необычными взглядами на мир и с сильным творческим вдохновением. Это идеальный день для начала новых дел.

16, 17, 18 октября: эти три дня растущей Луны в Рыбах являются неблагоприятными для дорогостоящих покупок и поездок. Основу финансового успеха будет составлять умение правильно расставлять приоритеты.

19, 20 октября: 19 число — последний день роста Луны в Овне. Это отличный и плодотворный день для любой физической работы. 20 число — Полнолуние в том же Знаке. Очень опасный и непредсказуемый день, в который лучше не рисковать.

21, 22 октября: убывающая Луна в Тельце принесет всем нам много финансовой удачи. В эти дни полезно заниматься плановыми и внеплановыми покупками для дома и семьи. Также можно тратить деньги на преображение внешнего вида.


23, 24, 25 октября: пока Луна убывает в Близнецах, можно потратиться на романтическое свидание. Остальные траты пока лучше приостановить. В работе нас ожидает некоторый прогресс, особенно в сфере продаж.

26, 27 октября: убывающая Луна в Раке — это хорошее сочетание для урегулирования разногласий на рабочем месте. Командная работа в эти дни принесет нам много удачи.

28, 29, 30 октября: нас ожидает небольшой финансовый застой. Денежные потоки ослабнут из-за несостыковок в энергетике убывающей Луны и Льва. В эти три дня лучше не брать кредиты и не одалживать никому деньги.

31 октября: последний день месяца будет благоприятным для работы и финансовой деятельности любого масштаба. Убывание Луны в Деве принесет нам удачу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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