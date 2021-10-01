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"Договаривайтесь с русскими": премьер Венгрии отказался учитывать мнение Украины по газу

"Договаривайтесь с русскими": премьер Венгрии отказался учитывать мнение Украины по газу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Украине "договариваться с русскими" по вопросу газа. Он заявил, что не намерен учитывать точку зрения официального Киева, поскольку она противоречит национальным интересам.

Как сообщает Reuters, Орбан не увидел смысла отстаивать интересы народа Украины.

Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими. К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев.

Политик добавил, что уважает Украину и желает ее населению "больших успехов", но на газовом фронте он должен в первую очередь соответствовать интересам своих соотечественников.

28 сентября Венгрия заключила с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. Поставки пойдут в обход Украины, преимущественно по "Турецкому потоку". Эта ситуация вызвала возмущение у Киева, который обратился к Еврокомиссии с просьбой оценить соглашение на предмет соответствия законам ЕС. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева не вмешиваться в энергетическую политику страны и вызвал посла. После этого МИД Украины тоже попросил посла Венгрии явиться и выслушать позицию Киева, а также пригрозил "бить" Венгрию за нарушение своих интересов.

1 октября "Газпром" начал поставки Будапешту в обход Украины в соответствии с ранее заключенными контрактами.

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По материалам: uposters.ru

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