Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности будет проходить с 3 по 9 октября в «Сириусе»

Финальный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности будет проходить с 3 по 9 октября на площадке федеральной территории «Сириус» в Сочи, сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале.

«Под флагом олимпиады нам удалось не только заинтересовать ребят нашей страны, но и объединить другие государства с общей целью – повышение информационной и финансовой грамотности молодежи», – отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится впервые по инициативе президента России. В финале примут участие 500 школьников и студентов из разных стран.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Президент России Владимир Путин 22 декабря 2020 года подписал закон о федеральной территории «Сириус».