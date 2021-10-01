Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» поделились секретами мастерства с донскими учителями

Ростовские школы стали площадкой проведения педагогических мастерских участников федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Восемь образовательных учреждений приняли более 40 лучших учителей России, информирует Минпросвещения России.

Около 200 донских педагогов стали зрителями «Мастер-классов». В рамках работы мастерских учителя обсудили вопросы современного образования и педагогического мастерства.

Тем временем 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», которые были определены по итогам первого очного тура заключительного этапа, готовятся к прохождению следующего конкурсного испытания – «Классного часа». Он пройдёт на площадке мультимедийного парка «Россия – Моя история».

После испытаний второго тура – «Классного часа» и «Мастер-класса» – жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт Неделя учителя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Недели учителя станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения Российской Федерации на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».