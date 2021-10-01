"Газпром" начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины

Вадим Карасев

С 1 октября начались поставки российского газа в Венгрию по маршруту в обход Украины — через "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы, передает ТАСС.

Стороны заключили два контракта, суммарный объем поставок по которым составляет 4,5 млрд кубометров в год. Срок действия обоих соглашений — 15 лет. В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд кубометров газа.

Заключение российско-венгерского контракта вызвало возмущение у Киева, который обратился к Еврокомиссии с просьбой оценить соглашение на предмет соответствия законам ЕС. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева не вмешиваться в энергетическую политику страны и вызвал посла. МИД Украины тоже попросил посла Венгрии явиться для донесения позиции Киева. Накануне глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба пригрозил "бить дипломатически" Венгрию за нарушение интересов Киева.







