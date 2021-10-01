Глава комитета Госдумы: в бюджете достаточно средств для реализации послания президента

Вадим Карасев

Как сообщает ТАСС, Макаров привел некоторые цифры по документу: его объем составляет 4 тысяч 645 страниц, объем пакета в целом – 6 тысяч 915 страниц. Госдуме предстоит определить, насколько в проекте обеспечено выполнение всех социальных гарантий, а также поручений, изложенных в послании президента.

"В бюджете заложены все необходимые средства для реализации послания президента 2020 года – это такие важные вопросы, как ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, социальный контракт, выплата маткапитала, горячее питание для школьников. Поскольку эти вопросы все решались в бюджете прошлого года, они были расписаны на все три года и нам остается только проверить, насколько эти цифры соответствуют тем, которые сейчас сложились в реальности", – сказал парламентарий.

К примеру, на выплаты учителям по 5 тысяч рублей за классное руководство придется потратить в общей сложности 75 млрд рублей. Владимир Путин позже уточнил, что нужно распространить эти выплаты на преподавателей колледжей и технических училищ – это еще 10 млрд.

Эти средства заложены в бюджет, [...] однако сегодня этот денежный мешок предстоит разложить по полочкам, учтя каждое такое училище, каждый колледж, каждый регион, каждого учителя.

Рассматривать проект бюджета будут в течение 60 дней. Макаров почдеркнул, что это очень важная задача, поскольку федеральный бюджет является ориентиром для региональных.