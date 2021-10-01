Гороскоп на октябрь 2021 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Второй месяц осени обещает быть активным и позитивным. Узнать о том, что ждет Знаков Зодиака в октябре 2021 года, помогут рекомендации известного астролога Анжелы Перл.

В октябре все начнет набирать обороты из-за разворота планет в прямое движение. Энергетика Плутона, Сатурна, Меркурия и Юпитера будет подталкивать к новым свершениям, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям Зодиакальных созвездий прислушаться к советам Анжелы Перл, чтобы не упустить перспективные возможности.

Овен

Фокус внимания Овнов будет на отношениях. 7 дом гороскопа отвечает за общение с окружением, а значит, оно будет самым важным в октябре. Овны смогут наладить деловые связи, обрести гармонию в личной жизни, а одинокие сердца — позабыть об одиночестве. Астролог рекомендует быть активными и дружелюбными, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены, а также не упустить выгодные предложения.

Телец

Тельцам астролог рекомендует действовать активно после 18 октября, когда все ретроградные планеты развернутся в прямое движение. До этой даты Тельцам стоит подготавливаться, собирать информацию и корректировать планы, чтобы никто и ничто не помешало продвижению к успеху. Фокус внимания будет нацелен на 6 дом гороскопа, который отвечает за работу и обязательства. Тельцы смогут разрешить трудности, обрести уверенность и без труда достичь процветания.

Близнецы

Близнецы в октябре будут сосредоточены на сфере удовольствий, за которую отвечает 5 дом гороскопа. Астролог рекомендует наслаждаться жизнью, заботиться о себе и делать то, что нравится. Начинать что-то новое лучше всего после 18 октября, когда планеты будут в прямом движении. Близнецы смогут встретить свою любовь, начать романтические отношения или найти хобби, которое будет приносить позитивные эмоции.

Рак

Внимание Раков будет сосредоточено на сфере семьи, за которую отвечает 4 дом гороскопа. Не исключено, что Раки обзаведутся новыми членами семьи, смогут отпраздновать долгожданное новоселье или заниматься вопросом приобретения собственного жилища. Астролог рекомендует принимать ответственные решения, заниматься ремонтом или покупать новую мебель после 18 октября, чтобы энергетика ретроградных планет не навредила планам.

Лев

Львов ждет насыщенный октябрь, и фокус внимания будет на 3 доме гороскопа, отвечающий за общение. Астролог рекомендует начинать активные действия после 18 числа, чтобы получить поддержку планет, вышедших из ретроградного движения. До этого момента Львам важно подготовиться, составить план действий и скорректировать задачи, чтобы в будущем не возникло заминок.

Дева

В октябре жизнь начнет двигаться быстрее, и Девы смогут начать путь к своему к успеху. Внимание будет приковано к сфере доходов, за которую отвечает 2 дом гороскопа. Девы смогут поправить материальное положение, получить одолженное, а также найти прибыльную должность, если находятся в поисках. Анжела Перл рекомендует не торопиться и действовать после 18 числа, когда планеты будут в прямом движении. До этого момента стоит заняться подготовкой.

Весы

Весы в начале октября смогут посвятить время подготовке и после 18 числа начать активное движение к поставленным целям. Ретроградные планеты вернутся в прямое движение, и их энергетика будет помогать воплощать задуманное. Внимание будет приковано к собственной персоне, за которую отвечает 1 дом гороскопа. Весы смогут преобразиться как внешне, так и внутренне, найти свое место под солнцем и заняться собственной жизнью.

Скорпион

Благодаря развороту Плутона в прямое движение Скорпионы с 6 октября смогут почувствовать прилив сил. Энергетика планеты-управителя придаст энергии для активных действий, а значит, новые возможности будут доступны. Внимание будет приковано к 12 дому гороскопа, подталкивая Скорпионов к избавлению от всего ненужного и завершению дел, мешающих двигаться вперед.

Стрелец

Фокус внимания Стрельцов будет направлен на 11 дом гороскопа, который отвечает за расширение. Стрельцам предстоит пересмотреть планы, больше общаться и раздвигать границы. Анжела Перл рекомендует быть активными после 18 числа, когда планеты выйдут из ретроградного движения, и их энергетика будет помогать. Однако для активных действий будет важна подготовка, заняться которой нужно в первые пару недель.

Козерог

В октябре Козероги будут активны в сфере карьеры и достижений, за которые отвечает 10 дом гороскопа. После 18 октября, когда планеты вернутся в прямое движение, пути будут открыты, и Козероги смогут подготовиться к решительным шагам, изменяющим жизнь и будущее к лучшему. Торопиться с планированием не стоит: ошибки будут стоить дорого и отдалят от поставленных задач.

Водолей

Водолеи, чей фокус внимания будет прикован к 9 дому гороскопа, смогут путешествовать, заниматься международными делами, получать новые знания или же расширять границы бизнеса, взаимодействуя с другими городами и даже странами. Месяц будет активный, однако действовать стоит после 18 октября, когда планеты вернутся в прямое движение, выйдя из периода ретроградности.

Рыбы

Рыбам астролог рекомендует сосредоточиться на финансах, за которые отвечает 8 дом гороскопа. В октябре у них появится возможность разобраться с кредитными обязательствами, найти новые источники доходов, а также выйти на новый уровень благодаря активности и умению принимать взвешенные решения. Ситуация будет меняться к лучшему, если Рыбы не станут торопиться, планируя воплощение очередной цели в жизнь.