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Эксперты не выявили нарушений в системе онлайн-голосования на выборах в Москве

Эксперты не выявили нарушений в системе онлайн-голосования на выборах в Москве

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года


13:22  Автор: Тамила Аскерова



Техническая группа не обнаружила нарушений в работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, которые могли бы оказать влияние на итоги голосования 17-19 сентября. Об этом в пятницу сообщается на сайте Общественной палаты столицы. 

На минувших выборах возможность проголосовать онлайн была у жителей Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей. Во всех перечисленных регионах, кроме столицы, голосование проходило на федеральной платформе. Москвичи участвовали в выборах при помощи портала mos.ru.  

Образование технической группы инициировал Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Техническая группа … не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)», — говорится в сообщении.

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В частности, техгруппа не выявила нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования. Выдвигаемые версии о «подозрительном» поведении графиков в ходе онлайн-голосования «связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок», говорится в сообщении.

В Общественной палате уточнили, что для всесторонней проверки результатов ДЭГ техническая группа взаимодействовала с экспертами, представляющими интересы различных кандидатов и партий. Перед техгруппой стояла задача перепроверить корректность подсчёта результатов онлайн-голосования и оценить выдвигаемые версии и сомнения о возможных нарушениях.

Для анализа специалисты использовали открытую базу данных блокчейн, опубликованную в обзервере, куда в ходе голосования попадали все транзакции. После голосования был опубликован приватный ключ, который позволяет каждому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчёта голосов.

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«Также оператор системы предоставил членам технической группы частично зашифрованную закрытую базу данных блокчейн, в которой хранятся только последние по времени голоса избирателей. Это позволило провести дополнительную сверку и убедиться в том, что транзакции учтены верно и голоса остались неизменными», — пояснили в Общественной палате. 

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают проверку итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов. 

В Москве 17-19 сентября выбирали депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино. На онлайн-голосование записались 2,014 миллиона москвичей, явка составила 96,5 процента.

Представительство партий в Госдуме
Infogram

#выборы в Госдуму #Москва


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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