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Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров России"

Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров России"

С обращением к участникам конкурса "Лидеры России" обратились космонавты, находящиеся сейчас на Международной космической станции. Россияне Олег Новицкий и Петр Дубров записали видео для участников четвертого сезона конкурса.

Космонавты отметили, что лидерство — важнейшее качество для эффективного управления. В то же время, подчеркнули они, быть первым непросто.

В юбилейный год первого в истории человечества пилотируемого полета в космос, подвига, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин, особое значение приобретает понятие лидерства. Быть первым почетно, но крайне непросто. Быть первым — это идти навстречу страхам, становиться испытателем чего-то нового и неизведанного.

Петр Дубров отдельно подчеркнул, что участники "Лидеров России" в конкурентной борьбе убедительно доказали глубину своих знаний и способностей.

России нужны хорошо образованные, энергичные управленцы, умеющие принимать свежие, нестандартные решения и добиваться поставленных целей. Конкурс "Лидеры России" станет для вас стартом новых интересных проектов. Покоряйте новые вершины и неизведанные пространства. Помните, лидерство — это не должность, это большая ответственность перед своей семьей, обществом, страной.
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По материалам: uposters.ru

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