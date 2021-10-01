Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров России"

Вадим Карасев

С обращением к участникам конкурса "Лидеры России" обратились космонавты, находящиеся сейчас на Международной космической станции. Россияне Олег Новицкий и Петр Дубров записали видео для участников четвертого сезона конкурса.



Космонавты отметили, что лидерство — важнейшее качество для эффективного управления. В то же время, подчеркнули они, быть первым непросто.

В юбилейный год первого в истории человечества пилотируемого полета в космос, подвига, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин, особое значение приобретает понятие лидерства. Быть первым почетно, но крайне непросто. Быть первым — это идти навстречу страхам, становиться испытателем чего-то нового и неизведанного.

Петр Дубров отдельно подчеркнул, что участники "Лидеров России" в конкурентной борьбе убедительно доказали глубину своих знаний и способностей.

России нужны хорошо образованные, энергичные управленцы, умеющие принимать свежие, нестандартные решения и добиваться поставленных целей. Конкурс "Лидеры России" станет для вас стартом новых интересных проектов. Покоряйте новые вершины и неизведанные пространства. Помните, лидерство — это не должность, это большая ответственность перед своей семьей, обществом, страной.