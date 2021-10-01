Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино

Вадим Карасев

56-летняя модель Линда Евангелиста редко делится в соцсетях личными кадрами. Однако причина этого не столько в ее закрытости, сколько в том, что последние годы звезда старалась избегать общественного внимания. На днях Линда призналась, что сделала неудачную косметологическую процедуру по уменьшению жировых отложений, которая буквально изуродовала ее. Поэтому она и пропала с радаров.

Спустя несколько дней после признания Евангелиста вернулась в соцсети, чтобы поделиться архивной фотографией сына Августина по случаю Дня сыновей в США. На снимке мальчик запечатлен на пляже: на песке написано "Августин + мама".





Свет моей жизни,

— написала Линда.

Сына звезда родила 14 лет назад от французского миллиардера и нынешнего мужа Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино. У Линды и Франсуа была короткая связь, и бизнесмен ушел от Евангелисты, когда она была беременна, и вскоре женился на Сальме Хайек. Имя отца ребенка Линды долгое время не было известно общественности. Лишь спустя несколько лет после появления Августина на свет Пино рассказал, что является его родным отцом.









Линда Евангелиста с сыном

Несмотря на то что Франсуа-Анри заявлял, что Августин — важный член его семьи, Линда говорила, что он не оказывает сыну никакой материальной поддержки. Она подала на Пино в суд, требуя ежемесячной выплаты алиментов в размере 46 тысяч долларов. Договориться им удалось во внесудебном порядке, но о какой сумме идет речь, неизвестно.





Разборки родителей не помешали Августину отлично поладить с новой семьей своего отца — он в прекрасных отношениях и с Сальмой, и с единокровной сестрой Валентиной.





Сальма Хайек с сыном Линды Евангелисты и Франсуа-Анри Пино Августином





Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино с дочерью Валентиной





Сальма Хайек и Франсуа-Анри ПиноМариана Панкина