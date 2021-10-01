Любит чай с шалфеем, играет в PlayStation и не смотрит YouTube: Павел Дуров рассказал о себе

Вадим Карасев

36-летний основатель мессенджера Telegram Павел Дуров принципиально не дает интервью, однако иногда сам кое-что рассказывает о себе на просторах сети. Так, вчера сооснователь соцсети "ВКонтакте" неожиданно решил пообщаться с пользователями мессенджера в комментариях под своим новым постом. Там Дуров раскрыл несколько неожиданных фактов о себе.

Так, Павел признался, что любит пить чай с шалфеем, играет в PlayStation чаще, чем в Xbox, и не смотрит YouTube, потому что приравнивает его к телевидению. Кроме того, основатель мессенджера Telegram рассказал, что не смотрел фильм российского режиссера Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор", с одним из главных героев которого — Сергеем Разумовским — его сравнивают в сети. В своих ответах пользователям мессенджера Павел также признался, что может назвать себя "в полной мере счастливым человеком".





Павел Дуров

Ранее основатель Telegram и "ВКонтакте" уже делился с пользователями сети, что ведет довольно аскетичный образ жизни, выступает против неразумного потребления и довольствуется малым. Дуров советовал не употреблять алкоголь, много спать, не переедать, заниматься спортом и не есть красное мясо. Павел уверяет, что именно эти правила и помогают ему хорошо выглядеть и отлично себя чувствовать. Миллиардер также признавался, что деньги сами по себе никогда не делали его по-настоящему счастливым.

Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале моей жизни. К 22 годам на моем банковском счету лежал миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, а к 28 — уже сотни. Однако не это делало меня счастливым. Моя удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самый полезный вид деятельности — это создание этих вещей, а не их потребление. Поэтому, вместо того чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я вкладывался в то, что мне больше всего нравилось: в создание социальных платформ, которые, надеюсь, приносят благо человечеству,

— делился Дуров.

Внезапное общение Павла Дурова с пользователями мессенджера связано с очередным витком истории вокруг "Умного голосования" оппозиционера Алексея Навального. Вчера в своем телеграм-канале Павел Дуров запустил опрос о блокировке бота "Умное голосование". Дуров поинтересовался у пользователей мессенджера, что лучше: полностью прекратить работу Telegram в России либо приостановить работу агитационных ботов на два дня голосования. На момент написания статьи 76% пользователей проголосовали за приостановку, а остальные 24% — за полное прекращение работы.





Под опросом Дуров ответил примерно на 90 комментариев от различных пользователей. Павел уточнил, что пошел на временную блокировку бота "Умное голосование" только после удаления аналогичного приложения Навального из App Store и Google Play. По словам Дурова, до этого команда мессенджера даже не рассматривала возможность приостановки работы бота.

В комментариях под новым опросом Павел также уточнил, что сейчас Telegram могут заблокировать в России при поддержке Apple и Google.

Дело не столько в Роскомнадзоре, сколько в Apple и Google. Если Apple и Google придут к нам завтра с требованием привести приложение Telegram в соответствие с местными законами, то вариантов противодействия не будет,

— заявил основатель Telegram.

Дуров по-прежнему придерживается своей политики: если ему придется выбирать между блокировкой мессенджера в России и передачей властям доступа к перепискам не из секретного чата, то он все еще выберет блокировку. Павел также сообщил, что им с командой следует подготовиться к возможному исключению Telegram из российского App Store в будущем, однако точную стратегию этой подготовки раскрывать не стал.

Когда мне было 18 лет, я прочитал "Искусство войны" Сунь Цзы. Там было сказано, что никогда не стоит раскрывать свою стратегию,

— объяснил Дуров.





Напомним, 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, приложение "Навальный" с функцией "Умное голосование" было удалено из российских магазинов Google и Apple. Роскомнадзор требовал этого еще с середины августа под угрозой штрафов в случае неповиновения. По сообщениям The New York Times и Bloomberg, в Google пошли на удаление приложения под угрозой уголовного преследования своих сотрудников. В ночь на 18 сентября бот "Умного голосования" приостановил работу в Telegram. Дуров объяснил это тем, что изменение политики Apple и Google Play неизбежно сказывается и на работе Telegram. По словам основателя мессенджера, эти две главные мобильные операционные системы находятся на вершине "пищевой сети" и влияют на разработчиков приложений.





Яна Марковская