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Лунный день сегодня 1 октября 2021 года

Лунный день сегодня 1 октября 2021 года

Начать октябрь с позитивных перемен помогут советы астрологов, отраженные в лунном календаре. Своевременные подсказки помогут начать первый день нового месяца удачно и без промахов.


Первому дню октября суждено быть позитивным по энергетике, несмотря на влияние убывающей Луны, отнимающей силы и энергию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание улучшим качествам характера, чтобы преуспеть в делах и привлечь позитивные события как можно скорее.

Фаза Луны: 25 лунный день пройдет под влиянием убывающей Луны во Льве. Эти сутки подходят для ведения неспешных дел, качественной подготовки и планирования. Астрологи рекомендуют не спешить с активными действиями, чтобы в пылу спешки не упустить важных мелочей. Из них и будут выстраиваться будущие победы.

Магнитные бури 1 октября: магнитная буря наступит с высокой долей вероятности, поэтому важно следить за своим самочувствием, отказаться от переутомления и пагубных привычек, усложняющих противостояние недомоганию.

Что принесет удачу сегодня


забота о здоровье;
вдумчивость;
позитивный настрой;
завершение работы;
планирование;
духовное развитие;
освобождение от всего устаревшего.

Что отпугнет успех в этот день


переутомление;
нерешительность;
пренебрежение правилами;
спешка;
споры и конфликты.

Домашние дела по лунному календарю

В пятничный день астрологи рекомендуют не нагружать себя домашними обязанностями. Несмотря на то, что день подходит для ремонта, переезда и перестановки мебели, убывающая Луна будет отнимать больше энергии, а вероятность магнитной бури увеличивает шансы на обострение хорионических болезней. В эти сутки лучше всего отдыхать, набираться сил и заниматься делами по душе.

Что надеть в эту пятницу

Пятничный день — не время для чрезмерной активности, поэтому стоит выбирать приглушенные оттенки, которые помогают сосредоточиться на работе и ведении дел, а не подстегивают, вселяя раздражительность и увеличивая возможность спешки. Цветами удачи этого дня станут оттенки зеленого, коричневого и синего, а камнями-талисманами выступят яшма, малахит и хризолит. Одежду темных оттенков стоит выбирать для работы с важными документами, а более светлые тона подойдут для непринужденного общения, помогая располагать к себе собеседников.


Любовь, семья и общение в 25 лунный день

Пятница — прекрасное время для романтических отношений. В этот день семейные пары смогут сблизиться, проведя вечер за любимым занятием. Астрологи рекомендуют не посещать шумных вечеринок, чтобы не лишиться сил, однако для вечера в тесной дружеской компании не будет преград. Тем, кто хочет найти свою любовь, пригодятся сильные талисманы. Главными помехами в этот день будут недоверие, пренебрежение и невыполнение своих обещаний.

Финансы и работа 1 октября

В 25 лунный день силы стоит пустить в русло завершения текущей работы, а если она уже выполнена, то нужно направить энергию в подготовку к будущим свершениям. Астрологи рекомендуют не торопиться, чтобы не допустить досадных ошибок, а также не доверять незнакомцам, которые могу заставить свернуть не на тот путь. Что касается финансов, то в этот день лучше всего искать способы избавления от бедности, раздавать долги и возвращать одолженное ранее.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Самочувствие будет в норме, если не переутомляться, позволить себе отдыхать и восстанавливать силы в паузах между работой или обучением. Этот день может стать позитивным, если принять меры защиты и не пасть жертвами геомагнитного возмущения. Не лишним будет и укрепление иммунитета с помощью смены рациона питания и травяных настоев. Умеренные физические нагрузки помогут оставаться в тонусе, и для этого прекрасно подойдет тибетская гормональная гимнастика.

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По материалам: dailyhoro.ru

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