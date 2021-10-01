МЧС ждёт писем от владельцев ледовых переправ
Тема: Постановления правительства
03:07 Автор: Марина Третьякова
Ежегодно перед началом использования ледовых переправ и наплавных мостов их собственники обязаны подавать заявления-декларации в МЧС. Это требование вступает в силу 1 октября.
С 1 января начал действие приказ МЧС о правилах использования переправ, в том числе ледовых, и наплавных мостов. В них расписаны права и обязанности владельцев и пользователей переправ и мостов.
Учёт и надзор за такими объектами ведёт Государственная инспекция по маломерным судам МЧС. В это подразделение нужно подавать и заявки о начале использования переправы или наплавного моста.
Законы, вступающие в силу с 1 октября
Уведомление подаётся не менее чем за десять дней до открытия. В документе нужно указать дату открытия объекта, его координаты и адрес сайта, протяжённость, а также ожидаемое число проезжающих машин в сутки. Кроме того, декларация служит подтверждением, что собственник позаботился о безопасности людей, которые будут пользоваться переправой или мостом.
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