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МЧС ждёт писем от владельцев ледовых переправ

МЧС ждёт писем от владельцев ледовых переправ

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Марина Третьякова



Ежегодно перед началом использования ледовых переправ и наплавных мостов их собственники обязаны подавать заявления-декларации в МЧС. Это требование вступает в силу 1 октября.

С 1 января начал действие приказ МЧС о правилах использования переправ, в том числе ледовых, и наплавных мостов. В них расписаны права и обязанности владельцев и пользователей переправ и мостов.

Учёт и надзор за такими объектами ведёт Государственная инспекция по маломерным судам МЧС. В это подразделение нужно подавать и заявки о начале использования переправы или наплавного моста.

Законы, вступающие в силу с 1 октября


Уведомление подаётся не менее чем за десять дней до открытия. В документе нужно указать дату открытия объекта, его координаты и адрес сайта, протяжённость, а также ожидаемое число проезжающих машин в сутки. Кроме того, декларация служит подтверждением, что собственник позаботился о безопасности людей, которые будут пользоваться переправой или мостом.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



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По материалам: pnp.ru

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