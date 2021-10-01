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Минцифры России запустило обучение по программам проекта «Цифровые профессии»

Минцифры России запустило обучение по программам проекта «Цифровые профессии»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информирует, что в сентябре началось обучение по 29 новым программам проекта «Цифровые профессии», сообщает газета «Аргументы и факты».

Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет получить IT-образование за половину стоимости.

В сентябре открылись такие курсы, как «DataScience», «Веб-аналитика», «ProductManager», «Мобильная разработка», «Разработчик Python», «Технологии анализа данных», «Тестирование ПО», «Технологии искусственного интеллекта», «Вебразработка», «Разработчик C++» и другие. Их предоставили компания «Нетология», сервис «Яндекс.Практикум», Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.

# Общество
По материалам: edu.ru

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