Министерство просвещения проведёт первую Всероссийскую выставку «Роль учителя в истории России»

С 5 по 10 октября в 13 регионах страны впервые пройдёт масштабная выставка «Роль учителя в истории России», организованная Минпросвещения России и Фондом Гуманитарных Проектов. Выставка станет одним из ключевых мероприятий Недели учителя, которая состоится с 4 по 10 октября и будет включать мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию, информирует Минпросвещения России.

«История всегда вокруг нас, она в каждой семье и неотделима от жизни общества. Мы соприкасаемся с ней уже с раннего детства, читая былины о прошлом, углубляем свои знания в школе или вузе, изучая важнейшие события разных эпох и славные подвиги наших предков. Знать историю очень важно. Об этом с нашими школьниками говорил и Президент страны Владимир Владимирович Путин во время недавней встречи в лагере «Океан». По поручению главы государства мы запустили большую работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования. Роль учительства в историческом процессе – тема особая. Этому посвящена первая выставка «Роль учителя в истории России», которая не только призвана продемонстрировать значимость педагогической профессии, но и подчеркивает особое отношение государства и общества к системе образования», – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Выставка «Роль учителя в истории России» будет проходить в исторических мультимедийных парках «Россия – Моя история». Современные цифровые технологии позволят рассказать и показать, как эволюционировала профессия в нашей стране на протяжении веков и насколько она важна для настоящего и будущего. В экспозиции будут представлены личные и профессиональные истории современных учителей, особое место на выставке будет отведено роли учителя в военные годы.

Экспозиция реализована в трёх тематических секциях. В первой – «И работа, и призвание» – будут представлены системы подготовки педагогов и повышения квалификации через истории 85 финалистов конкурса «Учитель года – 2021». Раздел «Учитель и учительство в России» расскажет о педагогах, в разные эпохи сыгравших важную, но не всегда отмеченную признанием роль в истории страны. И, наконец, эмоциональная секция «Спасибо, учитель!» будет включать благодарности своим учителям от известных людей современности.

В День учителя, 5 октября, выставка откроется для свободного посещения одновременно в парках «Россия – Моя история» 13 регионов страны: в Москве, Ставропольском крае (Ставрополь и Пятигорск), Казани, Самаре, Якутске, Махачкале, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Краснодаре.

В московском историческом парке первыми гостями выставки «Роль учителя в истории России» станут 85 педагогов – участников конкурса «Учитель года – 2021». Выставку откроют Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Ведущая церемонии открытия – заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.

Выставка «Роль учителя в истории России», которая пройдет в рамках Недели учителя, призвана содействовать формированию положительного образа профессии «учитель» через демонстрацию её исторической значимости, показать широкому кругу посетителей высокую гуманистическую миссию педагогов – служение стране и её будущему.

Кураторы выставки – Академия Минпросвещения России и Фонд Гуманитарных Проектов. На выставке использованы материалы Московского педагогического государственного университета (МПГУ) и Государственной публичной исторической библиотеки России.

В экспозиции выставки использованы материалы книги «Учитель и учительство в России. История и современность», подготовленной научными сотрудниками Российского государственного гуманитарного университета.