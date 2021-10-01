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Минпросвещения определилось, когда пройдут ОГЭ и ГВЭ в 2022 году

Минпросвещения определилось, когда пройдут ОГЭ и ГВЭ в 2022 году

20:49  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Regulation.gov.ru



Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников в 2022 году пройдёт с 21 апреля по 2 июля, государственный выпускной экзамен для девятых классов (ГВЭ-9) начнется 20 мая, для одиннадцатиклассников (ГВЭ-11) — 27 мая. Проекты приказов Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Основной период ОГЭ, согласно документу, пройдёт с 20 мая по 15 июня. Проведение дополнительного периода итогового экзамена запланировано на срок с 21 апреля по 4 мая. Также предусмотрен резервный период с 11 мая по 24 сентября. Участники ГИА, не прошедшие аттестацию или получившие в ходе экзамена неудовлетворительные оценки смогут исправить свои результаты с 5 по 15 сентября.

В 2021 году девятиклассники сдавали ОГЭ только по русскому языку и математике. В 2022 году планируется, что сдавать они будут и другие предметы.

В 2022 году Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ в допандемийном формате


Основной период ГВЭ-9 пройдет с 20 мая по 15 июня, дополнительный — с 5 по 15 сентября. Основной период ГВЭ-11 запланирован на период 27 мая — 14 июня, дополнительный пройдет 5 и 8 сентября.

Ранее в пятницу Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные образовательные организации в 2022/23 учебном году. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.



#образование #школы


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По материалам: pnp.ru

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