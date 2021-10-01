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Минпросвещения России откроет центр образования на русском языке в Таджикистане

Минпросвещения России откроет центр образования на русском языке в Таджикистане

Министерство просвещения Российской Федерации откроет Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Таджикистане на площадке Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ), информирует пресс-служба Минпросвещения России. 
Открытие центра в Таджикистане состоится в ноябре.
Проектом предполагается создание центра открытого образования на русском языке как структурного подразделения Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава в городе Бохтар Хатлонской области Республики Таджикистан.

Обучение студентов из Таджикистана будет организовано в несколько этапов. Сначала на базе АлтГПУ пройдёт дистанционный модуль курсов по русскому языку для таджикских студентов. Затем преподаватели АлтГПУ отправятся в Бохтарский государственный университет. Там они начнут очно обучать слушателей из Таджикистана в рамках курсов русского языка. Курсы завершатся тестированием участников на знание русского языка.

Центр создается с целью осуществления образовательной, консультационной и информационно-просветительской деятельности в продвижении русского языка на территории Республики Таджикистан.

В рамках масштабной работы по повышению качества образования на русском языке за рубежом Минпросвещения России ведёт работу по ряду проектов, включая создание и развитие совместной образовательной инфраструктуры, направление российский педагогов за рубеж для преподавания в местных школах, повышение квалификации учителей-русистов, а также создание учебной литературы на русском языке.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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