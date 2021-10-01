Минпросвещения России ведёт постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах

В ряде школ в регионах России вводятся ограничительные меры, связанные с ростом заболеваемости учащихся. Об этом в ходе заседания оперативного штаба Минпросвещения России по мониторингу работы школ с учётом эпидемиологической ситуации по COVID-19 сообщил первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев, информирует пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев речь идёт о сезонных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп.

Александр Бугаев информировал, что ситуация, связанная с распространением COVID-19 в образовательных организациях, остаётся контролируемой, ограничения коснулись работы порядка 60 школ в 28 регионах, то есть менее 0,15% от всех школ страны.

«Нет регионов, где все школы и обучающиеся находятся на каникулах или где полностью введена дистанционная форма обучения», – сообщил первый заместитель Министра.

Он подчеркнул, что одна из важных задач на сегодняшний день – максимальное сохранение очного режима обучения и необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора, чтобы сохранить здоровье детей и педагогов.

«Если возникает ситуация, когда нужно изменить учебный процесс, необходимо советоваться со специалистами территориальных органов Роспотребнадзора, оценивать ситуацию в динамике и принимать взвешенное решение по каждому случаю», – прокомментировал Александр Бугаев.