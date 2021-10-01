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Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории за нарядом A$AP Rocky на Met Gala

Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории за нарядом A$AP Rocky на Met Gala

Отвлечемся от показов Недели моды в Париже и обсудим другие новости недели в нашем традиционном дайджесте.

1.Зои Кравиц снялась в откровенной фотосессии для AnOther Magazine

32-летняя Зои Кравиц, чей роман с Ченнингом Татумом бурно обсуждали в последние недели, снялась в откровенной фотосессии для журнала AnOther. На некоторых фото актриса, сыгравшая Женщину-кошку в новом "Бэтмене", позирует с обнаженной грудью.


Зои Кравиц

Ну а на некоторых фото, где она одета, актриса позирует в вещах Saint Laurent, например, в эффектном блестящем топе и ботфортах. Зои, которая является любимицей Энтони Ваккарелло, креативного директора бренда, и неоднократно снималась в кампаниях марки, рассказала о своей дружбе с дизайнером.

Я чувствую, что мы с Энтони вдохновляем друг друга. Мы часто обсуждаем вдохновляющие фотографии и отправляем их друг другу. Мы с Энтони близки,

— отметила актриса.










2.В наряде A$AP Rocky на Met Gala пользовательница сети узнала одеяло своей прабабушки

Наконец состоявшийся после пандемии коронавируса Бал Института костюма Met Gala бурно обсуждали в сети, ведь после паузы многие звездные гости постарались произвести максимальное впечатление своими нарядами. Одним из самых оригинальных все признали образ A$AP Rocky, который пришел в мантии, очень похожей на стеганое одеяло.


A$AP Rocky


A$AP Rocky и Рианна

Как выяснилось на этой неделе, это оно и было! Девушка по имени Сара, увидев фотографии, узнала в вещи одеяло, которое когда-то сшила ее прабабушка. Оказывается, пожилая женщина недавно сдала его в секонд-хенд, где его и приобрел дизайнер бренда ERL Илай Рассел Линнец, который и готовил наряд рэпера для красной ковровой дорожки.


Кажется, прабабушке Мэри удалось посетить Met Gala вместе с ASAP Rocky и ERL! Это одеяло она сделала из любви к моей матери. Мы сдали его, чтобы оно грело кого-то еще, помогло собрать деньги на благотворительность и в итоге стало частью невероятного произведения искусства, созданного талантливыми людьми,

— написала девушка в соцсети.

3.Полина Аскери, Екатерина Стриженова с дочерью, Аврора и другие на модной презентации

30 сентября в Московском музее дизайна прошла презентация новой весенне-летней коллекции бренда Victoria Andreyanova. Гостями мероприятия стали Полина Аскери, Аврора, Екатерина Стриженова, Галина Смирнская и другие. Характерными деталями новой коллекции стали силуэты оверсайз, элементы с 3D-эффектом, а также двусторонние модели и вещи-трансформеры.


Полина Аскери


Аврора
Екатерина Стриженова с дочерью Александрой
Татьяна Веденеева и Виктория Андреянова


Галина Смирнская

4.Королева клубов Нью-Йорка и ветеран NBA снялись в новой кампании Ugg

Бренд Ugg представил новую яркую кампанию Feel с участием Сюзенн Барш, известной героини нью-йоркских клубных вечеринок, художницы, активистки и музы мира моды, и лучшего бомбардира NBA Карима Абдул-Джаббара. В кампании они позируют в ботинках и слипонах бренда, и этой модной съемкой нам явно хотят сказать, что в уггах хорошо и в кресле-качалке в саду, и в центре светских событий!







Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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