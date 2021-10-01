Московские школьники записали уже 46 роликов о жизни ровесников в немецкой оккупации

Московские школьники записали уже 46 роликов о жизни ровесников в немецкой оккупации, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В рамках проекта «Дневники детей войны» к 80-летию начала битвы за Москву Главархив Москвы и столичный Департамент образования и науки опубликовали новые ролики.

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. Боевые действия продолжались семь месяцев, до 20 апреля 1942 года. Это стало первым стратегическим поражением нацистов во Второй мировой войне.

«Теперь в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории» доступно 46 видеозаписей, в которых ученики столичных школ читают воспоминания школьников, переживших оккупацию Московской области. В основу проекта легли письма, в которых ребята – самые младшие из них учились в третьем классе, а самые старшие уже оканчивали десятый класс – своими словами описывали тяготы жизни в окружении фашистов, фиксировали страшные бытовые подробности повседневности и, конечно, делились чувствами и радостью, когда Красная армия перешла в наступление и погнала захватчиков. История обороны столицы известна всем, но посмотреть на нее глазами детей – это особенный опыт, еще раз подчеркивающий трагичность событий Великой Отечественной войны и огромное значение Великой Победы в жизни каждого человека», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект «Дневники детей войны» был запущен совместно с московским центром «Патриот.Спорт» в апреле этого года и приурочен к окончанию битвы за Москву. В основу проекта легли письма детей, в которых они поделились воспоминаниями о тяжелых событиях ноября – декабря 1941 года, когда им пришлось жить в немецкой оккупации. Экранизировать записи помог Московский образовательный телеканал, где также будут показаны новые видеоролики.