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"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя "великомучеником"

"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя "великомучеником"

47-летний Андрей Губин пожаловался на "свинское отношение" окружающих, назвав себя "великомучеником" в новом откровенном интервью, сообщает "Комсомольская правда".

"По отношению ко мне просто свинское отношение со всех сторон постоянно. Я считаю себя великомучеником. Вот вы думаете, великомученики — они где-то там, Серафим Саровский или что-то такое? Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит", — заявил артист.

При этом Андрей Губин пожаловался, что окружающие постоянно пытаются его "загнать в могилу".

Соседи, например. В моем доме ремонт на всех этажах идет уже два года. Стучат, сверлят, не дают писать песни — я вынужден был переехать. Пошел в спортзал заниматься — кто-то порвал мне кроссовки, потом пальто. Уехал из страны — сразу пишут, что <...> я спился, потерял облик. Не могу ни влюбиться, ничего. 

Напомним, Андрей Губин в 90-е годы являлся настоящим кумиром девушек, однако в середине 00-х был вынужден уйти со сцены из-за серьезной болезни. Из-за левосторонней прозопалгии лица, которую ему диагностировали врачи, Андрею Губину стало сложно работать, так как он страдает от постоянных спазмов и болей.

Как писал NEWSTES, ранее тяжелобольной Андрей Губин заявил, что он умирает.

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По материалам: uposters.ru

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