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Неделя моды в Париже: Ирина Шейк, Тина Кунаки, Елена Перминова и другие на показе Isabel Marant

Неделя моды в Париже: Ирина Шейк, Тина Кунаки, Елена Перминова и другие на показе Isabel Marant

В Париже продолжается Неделя моды, и вчера вечером публика собралась, чтобы оценить новую коллекцию Isabel Marant. Среди гостей показа были Тина Кунаки с братом Закари, Алессандра Амбросио, Елена Перминова, Изабели Фонтана и другие. Ну а на подиуме они увидели Ирину Шейк, Адут Акеч, Мону Тугард, Имаан Хаммам и других моделей.

В Париже завершается модный марафон коллекций весна-лето, и общее настроение будущего сезона, которое пытаются задать дизайнеры, уже вполне понятно — нас ждут довольно откровенные фасоны и яркие расцветки. Изабель Маран и новый креативный директор ее бренда Ким Беккер (назначение случилось в сентябре этого года) подтвердили эту тенденцию.

Хотя за базовый цвет в коллекции явно взяли кремовый тон, без пестрых вкраплений в него не обошлось. На подиуме публика увидела и ярко-оранжевый, который уже точно выбился в лидеры трендовой палитры, и изумрудно-зеленый, и яркие принты в полоску.


Ирина Шейк


Адут Акеч


Привычный для Isabel Marant комбинезон на этот раз также был представлен в самых разных расцветках — от белого до флуоресцентного, ну а носить его стоит полурасстегнутым, чтобы было видно бикини.


 


Пляжная мода в этот раз вообще крепко слилась с городской на подиумах. Вот и здесь мы тоже увидели купальники в комбинации с жакетами и куртками и топы бикини, надетые поверх футболок. Модные платформы здесь решили сделать полыми, но, судя по походке некоторых моделей, такая разновидность обуви оказалась не слишком удобной.

Но общего впечатления от коллекции этого точно не испортило. Кружево, летящие ткани, градиенты розового, фиолетового и голубого — модницы явно будут в нетерпении ждать лета, чтобы скорее надеть все эти вещи из коллекции.


Гости показа


Тина Кунаки


Тина Кунаки с братом Закари



Елена Перминова
Алессандра Амбросио


Изабели Фонтана
Лейна Блум
Каролин Даур
Нильс Шнайдер
Изабели Фонтана и Алессандра Амбросио


Бруна Маркезини
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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