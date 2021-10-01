Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон на показе Chloe

Вадим Карасев

В Париже продолжается Неделя моды, и сегодня днем весенне-летнюю коллекцию для Chloe представила Габриэла Херст. Гостями показа стали Наталья Водянова, которая вчера вечером сама выходила на подиум на показе Balmain, Деми Мур, Джиллиан Андерсон и другие.

Дефиле прошло на набережной Сены, так что собравшиеся могли полюбоваться открыточными видами Парижа и сделать эффектные фото — к счастью, погода не подкачала. Для Херст это первое офлайн-шоу с момента ее назначения на пост креативного директора бренда, так что и внимание звездной публики явно было важно.

Собрать всех под открытым небом было решено потому, что главным посланием шоу была забота об окружающей среде. Дизайнер на практике показала, что и соблюдая все правила осознанной моды можно получить модные и роскошно выглядящие вещи. Металлические талисманы изготавливались из старых украшений, а разноцветные ткани на облегающих лоскутных куртках или разноцветных чешуйчатых платьях были переработаны из остатков материалов, использованных в предыдущих коллекциях Chloe. Кроме того, для окрашивания тканей использовались красители на растительной основе.

Самыми приметными моделями стали разноцветные платья-сетки и платья с цветной бахромой. На них явно хотела обратить внимания и сама Херст, ведь вместе с приглашениями гостям прислали наборы цветных карандашей. В палитре коллекции также доминировали белый, горчичный, экрю и землистый оттенок.





































Гости показа





Наталья Водянова









Дерек Бласберг и Наталья ВодяноваНаталья Водянова и Сьюзи МенкесДеми Мур









Джиллиан АндерсонНадя Бесчетникова