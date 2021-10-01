Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Неквалифицированных инвесторов протестируют для сделок со сложными финпродуктами

Неквалифицированных инвесторов протестируют для сделок со сложными финпродуктами

Неквалифицированных инвесторов протестируют для сделок со сложными финпродуктами

08:41  Автор: Дарья Сердюкова


Источник: pravo.gov.ru



Неквалифицированные инвесторы с 1 октября должны пройти обязательное тестирование перед покупкой сложных финансовых продуктов. 

Без тестирования неквалифицированный инвестор сможет приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты, например акции, включённые в котировальные списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации, ипотечные облигации.

Центробанк сможет ограничивать заключение финансовой организацией договоров с неквалифицированными инвесторами-физлицами при ряде условий. Кроме того, брокер сможет только с ограничениями выполнять поручения, которые получает от непрофессионального участника финансового рынка.

Банк России утвердил вопросы к тестам для неквалифицированных инвесторов


Тестирование призвано сократить возможные потери неопытных инвесторов. Вопросы в тесте разделены на два блока. Три вопроса из блока «Самооценка» призваны определить опыт инвестора и источник его знаний, ответы на них не повлияют на результаты тестирования. Второй блок «Знание» состоит из семи вопросов об особенностях и рисках сделок. За каждый правильный ответ начисляется до трех баллов, в зависимости от сложности вопроса.

Чтобы успешно пройти тестирование, необходимо набрать не менее 13 баллов из 15 возможных. У каждого форекс-дилера его потребуется пройти один раз (если договором не предусмотрено иное). Тестирование будет проводиться бесплатно, без ограничений на пересдачу.

При этом тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку. Подразумевается, что инвестор с таким опытом обладает необходимыми знаниями и может при желании принимать на себя высокие риски.



#инвестиции


79
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Гороскоп на октябрь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на октябрь 2021 года от Анжелы Перл
Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» поделились секретами мастерства с донскими учителями
Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» поделились секретами
Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие на церемонии Variety Power Of Women
Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие
Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Замглавы управления якутского МВД заподозрили в незаконном обороте золота в крупном размере
Замглавы управления якутского МВД заподозрили в незаконном обороте
Денежная чакра манипура: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
Денежная чакра манипура: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя "великомучеником"
"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя
"Роскосмос" признался в потере 1 млрд рублей прибыли
"Роскосмос" признался в потере 1 млрд рублей прибыли
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II

Топ на сегодня

В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт»
В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для
Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного взаимодействия
Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного
В Польше назвали врага Европы опаснее России
В Польше назвали врага Европы опаснее России
Полиглот, стилист, певица: Кристина Орбакайте рассказала о дочери Клавдии
Полиглот, стилист, певица: Кристина Орбакайте рассказала о дочери
С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены программы для подготовки школьников к ЕГЭ
С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены

Еще по теме

Центробанк намерен мониторить Telegram-каналы, дающие рекомендации инвесторам
Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу
РБК: Центробанк подготовил поправки в проект о категориях инвесторов. Они закроют новичкам доступ к иностранным акциям
ЦБР готов расширить круг инструментов для самых неквалифицированных инвесторов