Неквалифицированных инвесторов протестируют для сделок со сложными финпродуктами

08:41 Автор: Дарья Сердюкова

Источник: pravo.gov.ru

Неквалифицированные инвесторы с 1 октября должны пройти обязательное тестирование перед покупкой сложных финансовых продуктов.

Без тестирования неквалифицированный инвестор сможет приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты, например акции, включённые в котировальные списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации, ипотечные облигации.

Центробанк сможет ограничивать заключение финансовой организацией договоров с неквалифицированными инвесторами-физлицами при ряде условий. Кроме того, брокер сможет только с ограничениями выполнять поручения, которые получает от непрофессионального участника финансового рынка.

Банк России утвердил вопросы к тестам для неквалифицированных инвесторов

Тестирование призвано сократить возможные потери неопытных инвесторов. Вопросы в тесте разделены на два блока. Три вопроса из блока «Самооценка» призваны определить опыт инвестора и источник его знаний, ответы на них не повлияют на результаты тестирования. Второй блок «Знание» состоит из семи вопросов об особенностях и рисках сделок. За каждый правильный ответ начисляется до трех баллов, в зависимости от сложности вопроса.

Чтобы успешно пройти тестирование, необходимо набрать не менее 13 баллов из 15 возможных. У каждого форекс-дилера его потребуется пройти один раз (если договором не предусмотрено иное). Тестирование будет проводиться бесплатно, без ограничений на пересдачу.

При этом тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку. Подразумевается, что инвестор с таким опытом обладает необходимыми знаниями и может при желании принимать на себя высокие риски.

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