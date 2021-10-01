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Новый вид летучих мышей назвали в честь легендарного правителя индейцев

Новый вид летучих мышей назвали в честь легендарного правителя индейцев

Аргентинские ученые из Университета Тукумана, Музея естественных наук провинции Санта-Фе, Университета Росарио и Центра исследований биоразнообразия и окружающей среды провинции Санта-Фе описали новый вид летучих мышей. Они дали ему название в честь легендарного касика (правителя) индейского народа ранкел, входящего в этническую общность мапуче.

Открытый вид летучих мышей принадлежит к роду бархатных складчатогубов (Molossus), насчитывавшему ранее десять видов и распространенному в Центральной и Южной Америке и на островах Вест-Индии. Его представителей обнаружили в провинции Санта-Фе, в экорегионе Пампа. От ближайших родственников он отличается рыжей окраской и другими особенностями строения. Статус вида был подтвержден генетическим исследованием.

Вид получил название Molossus melini в честь касика Мелина, который, по местной легенде, в середине XIX века возглавил военный поход индейцев ранкел, но попал в засаду, устроенную регулярной армией. В бою Мелин и его сын Куэ были убиты. Тяжело раненная жена Мелина сумела добраться на коне до одного из островов на озере. Перед смертью она прокляла солдат, убивших ее мужа и сына. С тех пор озеро стало называться Лагуна Мелинкуэ, а по ней получили название Мелинкуэ небольшой город и департамент провинции Санта-Фе.

Хотя индейцы мапуче и входящий в их число народ ранкел (самоназвание ранкулче — «люди тростника») действительно оказывали ожесточенное сопротивление европейцам и окончательно были покорены властями Аргентины и Чили лишь в 1860–1870-х годах, касик Мелин, возможно, является вымышленным лицом. Название Мелинкуэ впервые упоминается еще в 1681 году. С 1777 года это название использовалось для крепости, созданной для защиты торгового пути от нападений мапуче. «Правителя пампы» по имени Мелинкуэ первым упоминает географ Феликс де Азара в 1796 году. Предположительно, топоним Мелинкуэ происходит от слов языка мапуче melin («четыре») и cuel («холм»).

Описание нового вида опубликовал Journal of Mammalogy.

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По материалам: polit.ru

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