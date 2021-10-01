Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на эту пятницу поможет вам добиться поставленных задач и стать счастливее. Эксперты рассказали, чего можно ждать в разных сферах жизни, и дали важные советы о том, как преодолеть препятствия в первый день октября.

Рабочая неделя подходит к концу, но это не значит, что можно расслабляться. Числа сегодня к нам очень благосклонны. Поэтому старайтесь оставаться в тонусе и поддерживать максимальную производительность.

Число-покровитель 1 октября 2021 года

Чтобы понять, каким будет этот день, важно узнать, какое число будет находиться у руля. Для этого нумерологи складывают все цифры, составляющие дату, а в конце прибавляют порядковый номер дня недели. Сегодня пятый по счету день недели и первый день десятого месяца 2021 года, поэтому: 1+1+0+2+0+2+1+5=12. 1+2=3.

Тройка является главным источником энергии сегодня. Это означает, что день будет уравновешен и гармоничен. Настроение людей будет хорошим. Данное число поможет нам разобраться в себе, построить планы на будущее. Большим помощником в делах и в любви станет обостренная интуиция. Тройка откроет наши верхние чакры, что благотворно скажется на интеллекте, духовном развитии и скорости принятия решений. Главным символом этого дня нумерологи называют змею, олицетворяющую собой мудрость и высшие знания.





События 1 октября из прошлого

1 октября 1764 года военное правление в Канаде сменилось гражданскими законами. Тройка благоволит подобным изменениям, поэтому сегодня нумерологи советуют избирать демократический путь решения проблем и не навязывать никому свое мнение.

1 октября 1777 года Испания и Португалия заключили договор об урегулировании территориальных споров. Это тот самый день, когда нужно решать любые проблемы на словах, не переходя на агрессию и ультиматумы.

1 октября 1847 года братья Сименс, а также Иоганн Гальске образовали компанию «Siemens». Компания создала множество инноваций. Это отличный день для групповой работы и объединения усилий.

1 октября 1908 года Генри Фордом была представлена его знаменитая «модель Т», ставшая впоследствии одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Не бойтесь продвигать свои идеи и искать свое место под солнцем.

1 октября 1979 года Панамский канал был передан во власть Панаме. Пока у руля число 3, в мире торжествует справедливость.

Советы нумерологов на эту пятницу

Главный совет на этот день — не смотрите назад. Старайтесь заниматься только тем, что связано с улучшением текущих и будущих условий. Негативное прошлое не должно иметь над нами власти.

Окружающие люди будут ждать от вас помощи, а также будут сами готовы пойти навстречу. Не бойтесь оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Ваша доброта вернется к вам сторицей.

Признаком того, что вы движетесь в верном направлении, станет внутреннее ощущение счастья и умиротворения.

Это очень благоприятный день для творческой деятельности. Не бойтесь браться за креативные дела и решать нетривиальные задачи.

Это идеальный день для общения в социальных сетях. Знакомьтесь там и назначайте свидания.

Талисманы удачи на 1 октября

Кунцит. Этот редкий минерал относится сразу к двум стихиям, которые обычно не сочетаются ни при каких обстоятельствах. Речь идет о Земле и Огне. Это будет лучший камень-талисман для тех, кто хочет преуспеть и в любви, и в делах одновременно. Он помогает мыслить нестандартно и благотворно влияет на верхние чакры.

Деревянные украшения. Дерево — это дар природы, а Тройка поддерживает все, что связано с ее силой и стихией Дерева. Такие украшения помогут вам стать более креативными.