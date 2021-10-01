Октябрь — месяц удачи: что принесет Знакам Зодиака конец ретроградности 4 планет

Вадим Карасев

Октябрь открывает новый сезон удачи и позитивных эмоций. Это будет время благоприятных, но постепенных перемен, связанных с избавлением от ретроградности сразу четырех планет.

Первый благоприятный период в этом году был на стыке зимы и весны. Настало время снова обрести большую удачу. В октябре стоит в первую очередь избавляться от мыслей, которые мешают становиться счастливее. Скажите "нет" отрицательным настроениям, чтобы сделать решающий шаг навстречу успеху в последние месяцы года.

6 октября — день прекращения конфликтов

С 6 числа начнут постепенно сходить на нет внутренние и внешние конфликты. Люди станут менее агрессивными и неуступчивыми. Все семейные неурядицы начнут превращаться в неприятные воспоминания и недоразумения.

Все это произойдет благодаря Плутону. Планета ведает коллективной энергией, поэтому изменения будут подсознательными. Все хорошее будет происходить само по себе. Вам нужно лишь следовать общему потоку. В этом большой плюс изменений в грядущей энергетике Плутона. Наиболее важными они будут для таких Знаков Зодиака, как Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Этим людям астрологи советуют не закрываться от окружающих и как можно меньше конфликтовать.

11 октября — день прекращения проволочек и внезапных проблем

С 11 числа начнут гораздо реже происходить вещи, которыми мы не можем управлять. Станут реже срываться планы, появляться препятствия на пути к целям. Теперь, если вы начнете какое-то новое дело, ретроградный Сатурн больше не будет ставить вам палки в колеса. В особенности это касается Тельцов, Весов и Водолеев, так как Сатурн является их самым главным покровителем.

С 11 октября астрологи советуют всем нам и в особенности людям этих трех Знаков смелее планировать дела на будущее. Можно будет заняться укреплением своих позиций на работе, в бизнесе. Если вы сделаете что-то хорошее, удача не заставит себя долго ждать. Отклик Вселенной на ваше великодушие и доброту будет практически мгновенным.

18 октября — самый важный день осени 2021 года

В этот день сразу две планеты начинают двигаться в прямом направлении. Речь идет в первую очередь о динамичном Меркурии, который в этот день завершит свое последнее в 2021 году ретроградное путешествие. Это значит, что с 18 числа начнется удачное время для новых начинаний, путешествий, продаж, покупок, открытия нового бизнеса. Также эта планета дает возможности для обучения, получения новых знаний. Самым важным это изменение будет для людей таких Знаков, как Дева и Близнецы, ведь Меркурий является их главным другом.

Компаньоном Меркурия станет Юпитер. Самая большая и тяжелая планета Солнечной системы обладает не менее тяжелой энергетикой. Это значит, что с 18 числа с наших плеч упадет тяжелый груз. У кого-то это обиды, накопленные за полгода обратного движения планеты. У кого-то это болезни и недуги, усталость и апатия. Все это отойдет на второй план и постепенно исчезнет в ближайшем будущем. Быстрее всего от груза негатива избавятся люди таких Знаков, как Рыбы и Стрелец.

Так или иначе, именно 18 число станет поворотным моментом в жизни каждого из нас. Астрологи советуют в этот день не унывать, искать новую мотивацию и общаться с оптимистичными людьми.