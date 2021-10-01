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Пит Доэрти женился через два дня после объявления о помолвке

Пит Доэрти женился через два дня после объявления о помолвке

42-летний Пит Доэрти женился на своей возлюбленной и коллеге по группе Puta Madres Кате де Видас спустя два дня после официального объявления о помолвке.

Приватная церемония прошла в отеле Domaine Saint Clair во французском городе Этрета, где они прожили вместе последние три года. Первым фото с торжества поделился гость мероприятия. Рокер приоделся в темный костюм и галстук, а невеста была в коротком тюлевом свадебном платье и фате со звездами. На свадьбе присутствовали родители Доэрти — отец Питер и мать Жаклин, а также его сестра Эми.


Отель Domaine Saint Clair, расположенный в стенах англо-нормандского замка XIX века, находится всего в 550 метрах от пляжа. К услугам гостей открытый бассейн с подогревом, библиотека и патио с дровяной печью.


Катя де Видас с гостями свадьбы

За музыку, судя по всему, отвечали сами молодожены. Пит поднялся на сцену, чтобы исполнить один из хитов группы The Libertines, благодаря которой он и прославился, What a Waster.


Напомним, что пара встречается с 2016 года. Ранее Пит состоял в отношениях с топ-моделью Кейт Мосс, и их роман протекал весьма бурно. У Доэрти есть двое детей: 18-летний сын Астиль от бывшей возлюбленной Лизы Муриш и девятилетняя дочь Айслинг от отношений с Линди Хингстон.


Пит Доэрти и Катя де Видас с помолвочным кольцом

За Доэрти закрепился имидж настоящего рок-бунтаря и дебошира, не обошлось и без обильного употребления алкоголя и наркотиков. Однако все это, похоже, в прошлом. Недавно певец признался, что уже два с половиной года не употребляет героин.


Пит Доэрти


Пит Доэрти и Карл Барат в группе The Libertines


Кейт Мосс и Пит Доэрти
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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