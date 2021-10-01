Почему так трудно избавиться от вредных привычек и как с этим справиться

Вадим Карасев

Вредные привычки есть почти у каждого человека. Кто-то страдает от переедания, а у кого-то в лексиконе много слов-паразитов. Подобные привычки могут быть разными, но их суть одна. Настало время узнать, как с ними можно справиться.

Ранее мы рассказывали о том, как стать счастливым человеком. Есть семь советов, которые сделают вашу жизнь лучше, но только в том случае, если вы не тянете себя на дно негативными привычками. Узнайте, почему с ними сложно справиться и как можно облегчить эту задачу.

Мнение ученых

Эксперты в области изучения головного мозга выдвинули свою теорию и подтвердили ее в ходе испытаний на мышах. Оказывается, вредные привычки изменяют саму структуру мозга — ту его часть, которая отвечает за навязчивое поведение. Это побуждает нас заниматься тем, что не приносит абсолютно никакой пользы.

Эксперты отмечают, что чудодейственного лекарства от вредных привычек не будет еще очень много лет, поэтому в борьбе с ними вам стоит уповать в первую очередь на свою силу воли.

Трудности с точки зрения биоэнергетики

Человек, над которым взяла верх вредная привычка, зачастую практически или полностью лишен сил, потому что его пристрастие выжимает из него все соки. Вредная привычка — это то, что забирает время и энергию. К человеку с вредными привычками словно привязан тяжелый груз, избавиться от которого очень непросто.

Нужно сделать усилие, а энергии нет. Именно поэтому чем дольше вы страдаете от навязчивой привычки, тем тяжелее от нее избавиться.

Как справиться с вредной привычкой

Признайте наличие проблемы. Если искусственно заставить какое-то животное жить с вредной привычкой, оно не сможет с ней справиться. Все дело в том, что у животных нет критического мышления и сознания, как у нас. Человек, который, как животное в экспериментах ученых, не видит проблемы, не сможет от нее избавиться, ведь для него ее просто не существует. Нужно посмотреть на себя со стороны, чтобы осознать наличие проблемы. Не стоит ее бояться. Смелость и уверенность в том, что все получится, дают силы для преодоления любой вредной привычки.

Система вознаграждений. Одну привычку нужно перебивать другой. Самый лучший способ заставить ребенка не разбрасывать вещи или закрывать тюбик с пастой — это вознаграждение. Постарайтесь найти способ вознаграждать себя за те моменты, в которые вам удается побороть вредную привычку. Человек, который разбрасывает вещи, не понимает, что естественным плюсом борьбы с такой привычкой будет порядок и красота в доме. Именно поэтому ему стоит придумать себе поощрение.

В случае с более опасными привычками типа курения или алкоголизма придется работать над собой более тщательно, потому что найти вознаграждение, замещающее эти привычки, крайне непросто. Тем не менее это вполне возможно.

Помощь близких людей. Очень важно сказать своим близким людям, что вам нужна помощь. Только после того, как вы признаете, что бессильны, у вас появится шанс на спасение. Когда нам помогают любящие люди, они питают нас положительной энергией, которая в дефиците у тех, кто страдает от какой-то проблемы. Ощущение того, что вы не одни, дает силы и уверенность в том, что любой недуг отойдет в сторону.

Начинайте с малого. Возможно, стоит начать с самого малого — например, с повышения тонуса и укрепления здоровья. Недаром говорят, что беда не приходит одна. Так и получается в случае с вредными привычками, ведь, к примеру, лудомания лишает человека сна и нервов, потому что он ищет возможности отдать долги. Он переживает и постоянно думает об этом, устает. Как следствие, появляются новые привычки типа алкоголизма, курения, переедания. Нужно начать очищать сознание от мусора. Для этого прибегают к медитациям, корректировке режима дня, спорту.

Сначала приведите в порядок свое тело, а потом займетесь разумом. В процессе борьбы с разрушительными привычками торопиться ни в коем случае нельзя. Очень важно идти к цели шаг за шагом. Если вам хватает силы воли, можно попробовать избавиться от привычки сразу и навсегда. Многим это удается, но если вы не из числа таких людей, лучше не торопиться.