Правительство «окрасит» экологические платежи

09:59 Автор: Александра Гуляева

Средства, которые поступают в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду, будут защищены и смогут направляться исключительно на экологические мероприятия и проекты. Об этом сообщает кабмин.

Соответствующий законопроект о предотвращении вреда окружающей среде подготовило Правительство. Документ направят в Госдуму для рассмотрения в осеннюю сессию. Указывается, что в приоритете будет реализация масштабного проекта по генеральной уборке страны.

Инициатива устанавливает положения об «окраске» экологических платежей.

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Под такими поступлениями в бюджет понимают плату за негативное воздействие на окружающую среду, компенсационные платежи, штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, возмещения иного характера.

Сообщается, что за последние три года в консолидированные бюджеты регионов поступило почти 40 миллиардов от платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом менее двух процентов поступивших средств регионы направили на ликвидацию накопленного вреда. По этой причине кабмин «окрасит» экологические платежи и введёт приоритет экологических проектов и их финансирования.

Если на территории региона есть объекты накопленного вреда, заброшенных промышленных площадок и несанкционированные свалки, средства направят на выявление и оценку вреда от объектов и работы по их ликвидации. Если подобных объектов в регионе нет, то средства направят на предотвращение или снижение негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности.

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Также сообщается, что в ближайшие десять лет пройдёт масштабная генеральная уборка страны, будут ликвидированы опасные заброшенные промышленные объекты, свалки в границах городов, подняты заброшенные корабли, приведены в безопасное состояние заброшенные и бесхозные скважины.

Кроме того, сообщается, что с момента начала генеральной уборки в июле этого года собрали информацию о почти двух тысячах свалок и бывших промплощадках, расположенных вблизи населённых пунктов, и о более чем 250 затонувших кораблях, мешающих судоходству. Завершить инвентаризацию по всем субъектам планируют в следующем году. Результаты будут собраны в реестр, будет оценено влияние каждого объекта на здоровье людей и окружающую среду. Исходя из этих данных и приоритетов, начнут проводить масштабную уборку.

Ранее стало известно, что Правительство разработало федеральную научно-техническую программу в области экологического развития страны и климатических изменений на период до 2030 года.

Программа будет работать по трём направлениям. Во-первых, это мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата. Второе направление — антропогенное воздействие на окружающую среду и климат. Третье — адаптация природных систем, населения и отраслей экономики к изменениям климата.

#экология

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