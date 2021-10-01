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Президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

14:31  Автор: Тамила Аскерова


Источник: pravo.gov.ru



Анна Кузнецова освобождена от должности детского омбудсмена в связи с её избранием депутатом Государственной Думы. Соответствующий указ опубликован 1 октября на официальном портале правовой информации.

Ранее глава государства на встрече с лидерами предвыборного списка «Единой России» сообщил, что Анна Кузнецова будет возглавлять партийную комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать это направление в Госдуме.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва», — говорится в документе.

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Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году с отличием окончила Пензенский государственный Педагогический Университет имени В.Г. Белинского по специальности «Психология». Занималась общественной деятельностью и благотворительными проектами.

9 сентября 2016 года Президент России Владимир Путин своим указом назначил Кузнецову Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка.

В июне Анна Кузнецова вошла в первую пятерку федерального списка «Единой России», представленную президентом, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИД Сергеем Лавровым, главврачом клинической больницы № 40 в Коммунарке Денисом Проценко и сопредседательем центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Шмелевой.

17-19 сентября в России прошли выборы разных уровней, в том числе депутатов Государственной Думы. В итоге «Единая Россия» получила 324 места (по итогам прошлых выборов 343); КПРФ — 57 (42), ЛДПР — 21 (39); «Справедливая Россия — За правду» — 27 (23). В нижнюю палату также попали «Новые люди» — 13 мандатов; «Гражданская платформа» (1); «Родина» (1); Партия роста (1). У самовыдвиженцев пять мандатов.



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По материалам: pnp.ru

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