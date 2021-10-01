Путин поручил изучить возможность использования государственных флага и гимна в школах

16:53 Автор: Александра Гуляева

Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Администрацией главы государства рассмотреть вопрос об использовании в школах государственных символов страны, то есть флага, герба и гимна. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Кроме того, им нужно рассмотреть вопрос о финансировании расходов, связанных с использованием государственных символов РФ в школах, и при необходимости представить предложения о внесении поправок в соответствующие документы.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 15 ноября 2021 года.

Традицию поднимать российский флаг в школах начнут внедрять в новом учебном году

Также Путин поручил кабмину до 15 июня 2022 года подготовить проект указа президента о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника.

Перечень поручений подготовлен по итогам встречи Путина с общественностью, которая состоялась 25 августа. Тогда воспитатель Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов предложил ввести традицию поднимать российский флаг в школах. По его словам, она уже внедрена в лагере и очень нравится детям. Глава государства поддержал эту идею.

По словам российского лидера, для реализации идеи потребуется разработать единый общероссийский стандарт, и поскольку это вопрос общегосударственного характера, он должен быть профинансирован из федерального бюджета.

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