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Путин поручил изучить возможность использования государственных флага и гимна в школах

Путин поручил изучить возможность использования государственных флага и гимна в школах

16:53  Автор: Александра Гуляева


Источник: Kremlin.ru



Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Администрацией главы государства рассмотреть вопрос об использовании в школах государственных символов страны, то есть флага, герба и гимна. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Кроме того, им нужно рассмотреть вопрос о финансировании расходов, связанных с использованием государственных символов РФ в школах, и при необходимости представить предложения о внесении поправок в соответствующие документы.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 15 ноября 2021 года.

Традицию поднимать российский флаг в школах начнут внедрять в новом учебном году


Также Путин поручил кабмину до 15 июня 2022 года подготовить проект указа президента о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника.

Перечень поручений подготовлен по итогам встречи Путина с общественностью, которая состоялась 25 августа. Тогда воспитатель Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов предложил ввести традицию поднимать российский флаг в школах. По его словам, она уже внедрена в лагере и очень нравится детям.  Глава государства поддержал эту идею.

По словам российского лидера, для реализации идеи потребуется разработать единый общероссийский стандарт, и поскольку это вопрос общегосударственного характера, он должен быть профинансирован из федерального бюджета. 



#школы


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По материалам: pnp.ru

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