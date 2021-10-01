Роскомнадзор получит больше данных о корпоративных телефонах

Тема: Какие законы вступают в силу

02:07 Автор: Марина Третьякова

Операторы связи должны будут предоставлять Роскомнадзору данные о том, где находятся телефоны абонентов — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а так же как именно они связывались, когда и во сколько. Это определяет поправка в закон «О связи», которая вступает в силу 1 октября.

Закон возлагает на операторов связи обязанность проверять достоверность сведений, которые предоставляют ему корпоративные клиенты — юрлица и ИП. А Роскомнадзор со своей стороны проверяет, как операторы исполняют эту норму. Изначально операторы открывали ведомству доступ к данным о своих корпоративных клиентах и о способах проверки сведений о них, а также о том, какие телефоны и сим-карты они используют.





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С 1 октября в дополнение к этим данным Роскомнадзор сможет узнать от операторов данные о местоположении телефонов корпоративных клиентов. Также он будет знать, как именно связывались абоненты: звонили, писали смс, отправляли картинки, видео или звуковые сообщения. Ведомство сможет уточнить объём переданных данных, дату и время их передачи и получения.

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