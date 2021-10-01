"Роскосмос" признался в потере 1 млрд рублей прибыли

Вадим Карасев

"Роскосмос" в 2020 году из-за пандемии COVID-19 потерял более 1 млрд рублей прибыли от зарубежных контрактов, говорится в опубликованном на сайте госкорпорации годовом отчете за прошлый год.

"Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", — указано в документе.

По мнению аналитиков, в связи с длительным производственным циклом ожидается пролонгированное (не менее 3 лет) влияние пандемии на экономические показатели организаций компании. Также в отчете упоминается о невыполнении "Роскосмосом" около половины мероприятий по Федеральной космической программе 2016–2025 годов и двух третей по программе развития космодромов.

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