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Саакашвили после задержания объявил голодовку

Саакашвили после задержания объявил голодовку

23:05  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в пятницу задержанный на родине, объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. 

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Батуми и переведён в пенитенциарное заведение.

«Когда я вошла, он (Саакашвили — прим.) находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — цитирует ТАСС слова омбудсмена.

Саакашвили заявил о готовности стать премьером Грузии, но только на два года


Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Политик бы объявлен во внутригосударственный розыск. Против него возбудили сразу четыре уголовных дела, по двум из них уже вынесены решения. В начале 2018 года суд заочно приговорил бывшего грузинского лидера к трём годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани, в июне того же года суд — к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины. 



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По материалам: pnp.ru

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