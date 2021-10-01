Шакира рассказала, что на них с сыном напали кабаны во время загородной прогулки

Вадим Карасев

44-летняя Шакира рассказала о шокирующем случае, который на днях произошел с ней и ее восьмилетним сыном Миланом. Спокойная загородная прогулка матери и сына по парку под Барселоной едва не закончилась трагедией. В какой-то момент на них напала пара кабанов — о произошедшем Шакира на эмоциях рассказала в своем инстаграме.





Шакира с сыновьями Сашей и Миланом

По словам певицы, животные отняли у нее сумку и убежали в лес. На видео в сторис Шакира показала все, что осталось от ее сумки после неожиданного нападения кабанов: животные сильно испачкали и порвали вещь.

Они тащили мою сумку в лес, а в ней был мой мобильный телефон. Они все уничтожили,

— поделилась звезда.





К слову, Шакира явно не растерялась в стрессовой ситуации и смогла оказать сопротивление кабанам и защитить себя с маленьким сыном.

Милан, говори правду! Расскажи, как твоя мама противостояла кабанам,— просит Шакира сына в сторис.





Шакира с сыном Миланом

Своих сыновей Шакира и ее 34-летний супруг Жерар Пике тоже растят так, чтобы они смогли за себя постоять. Звездные родители развивают восьмилетнего Милана и шестилетнего Сашу физически. В этом году малыши, следуя примеру родителей, начали заниматься серфингом и уже делают большие успехи в этом виде спорта. Мальчики также занимаются боевыми искусствами. Так, на днях Шакира показала фото с тренировки своего младшего сына Саши, на котором он демонстрирует один из приемов рукопашного боя.





Сын Шакиры и Жерара Пике Саша





Жерар Пике и ШакираЯна Марковская