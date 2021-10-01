Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сколько, в среднем, будут жить люди к концу века

Сколько, в среднем, будут жить люди к концу века
1 октября отмечается Международный день пожилых людей

01:17  Автор: Юлия Сапрыгина



Эта дата в календаре появилась в 1990 году с подачи Генассамблеи ООН для привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

По данным ООН, с 1950 по 2010 год продолжительность жизни в мире увеличилась с 46 до 68 лет. Прогнозируется, что к концу нынешнего века она достигнет 81 года.

Сейчас в мире насчитывается более 900 миллионов человек старше 60 лет. Ожидается, что к 2050 году их количество достигнет двух миллиардов, что составит более 20 процентов населения мира.

Активные пожилые люди быстрее выздоравливают от коронавируса, рассказала врач


В связи с этим ООН призвал правительства, частный сектор, организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов.

Общими усилиями страны должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

При этом большинство мужчин и женщин пожилого возраста сегодня могут вносить важнейший вклад в жизнь общества, если им будут предоставлены соответствующие условия, отмечают эксперты.

День 1 октября в истории


Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдавии, Украине.



#история #старость


593
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Замглавы управления якутского МВД заподозрили в незаконном обороте золота в крупном размере
Замглавы управления якутского МВД заподозрили в незаконном обороте
Денежная чакра манипура: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
Денежная чакра манипура: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя "великомучеником"
"Не дают писать песни": Андрей Губин назвал себя
"Роскосмос" признался в потере 1 млрд рублей прибыли
"Роскосмос" признался в потере 1 млрд рублей прибыли
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Почему так трудно избавиться от вредных привычек и как с этим справиться
Почему так трудно избавиться от вредных привычек и как с этим
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон на показе Chloe
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон
Лунный день сегодня 1 октября 2021 года
Лунный день сегодня 1 октября 2021 года

Топ на сегодня

В Польше назвали врага Европы опаснее России
В Польше назвали врага Европы опаснее России
В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт»
В Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для
Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного взаимодействия
Невозможно качественно преподавать историю без междисциплинарного
Полиглот, стилист, певица: Кристина Орбакайте рассказала о дочери Клавдии
Полиглот, стилист, певица: Кристина Орбакайте рассказала о дочери
С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены программы для подготовки школьников к ЕГЭ
С 2022 года в парках «Россия – Моя история» будут представлены

Еще по теме

В чём секрет продления молодости человечества
К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек
Ученые: Слабоумие у пожилых людей стало встречаться реже
Численность населения Земли возросла до 7,7 млрд человек