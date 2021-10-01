Сколько, в среднем, будут жить люди к концу века

1 октября отмечается Международный день пожилых людей

01:17 Автор: Юлия Сапрыгина

Эта дата в календаре появилась в 1990 году с подачи Генассамблеи ООН для привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

По данным ООН, с 1950 по 2010 год продолжительность жизни в мире увеличилась с 46 до 68 лет. Прогнозируется, что к концу нынешнего века она достигнет 81 года.

Сейчас в мире насчитывается более 900 миллионов человек старше 60 лет. Ожидается, что к 2050 году их количество достигнет двух миллиардов, что составит более 20 процентов населения мира.

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В связи с этим ООН призвал правительства, частный сектор, организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов.

Общими усилиями страны должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

При этом большинство мужчин и женщин пожилого возраста сегодня могут вносить важнейший вклад в жизнь общества, если им будут предоставлены соответствующие условия, отмечают эксперты.

День 1 октября в истории

Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдавии, Украине.

#история #старость

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