Стали известны 15 лауреатов конкурса «Педагог-психолог России – 2021»

Объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021», сообщает Минпросвещения России.

В нем принимали участие специалисты из всех 85 регионов страны.

Лауреатами конкурса стали:

- Ануфриева Инна (Ленинградская область),

- Болдырева Екатерина (Воронежская область),

- Герасимова Ирина (Оренбургская область),

- Зданович Оксана (Кузбасс),

- Иванов Евгений (г. Москва),

- Ковалева Наталья (Амурская область),

- Котова Светлана (Свердловская область),

- Ларина Ирина (Краснодарский край),

- Матвеева Анна (Курская область),

- Моторина Надежда (Ивановская область),

- Нагаева Яна (Костромская область),

- Сартакова Александра (Алтайский край),

- Темирова-Скороходова Ольга (Нижегородская область),

- Чертолыс Владислав (Республика Алтай),

- Яранова Ксения (Чувашская Республика).

Теперь лауреаты продолжат борьбу в суперфинале конкурса, где 1 октября им предстоит решить профессиональные психологические кейсы перед Большим жюри. По итогам суперфинала будет определен победитель, имя которого будет названо 4 октября на торжественной церемонии закрытия конкурса.

Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России – 2021» проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования, повышения престижа психологической службы в системе образования Российской Федерации.

Учредитель конкурса – Минпросвещения России, Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России», оператор – Центр защиты прав и интересов детей.