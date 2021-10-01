Стали известны 15 лауреатов конкурса «Педагог-психолог России – 2021»
Объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021», сообщает Минпросвещения России.
В нем принимали участие специалисты из всех 85 регионов страны.
Лауреатами конкурса стали:
- Ануфриева Инна (Ленинградская область),
- Болдырева Екатерина (Воронежская область),
- Герасимова Ирина (Оренбургская область),
- Зданович Оксана (Кузбасс),
- Иванов Евгений (г. Москва),
- Ковалева Наталья (Амурская область),
- Котова Светлана (Свердловская область),
- Ларина Ирина (Краснодарский край),
- Матвеева Анна (Курская область),
- Моторина Надежда (Ивановская область),
- Нагаева Яна (Костромская область),
- Сартакова Александра (Алтайский край),
- Темирова-Скороходова Ольга (Нижегородская область),
- Чертолыс Владислав (Республика Алтай),
- Яранова Ксения (Чувашская Республика).
Теперь лауреаты продолжат борьбу в суперфинале конкурса, где 1 октября им предстоит решить профессиональные психологические кейсы перед Большим жюри. По итогам суперфинала будет определен победитель, имя которого будет названо 4 октября на торжественной церемонии закрытия конкурса.
Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России – 2021» проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования, повышения престижа психологической службы в системе образования Российской Федерации.
Учредитель конкурса – Минпросвещения России, Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России», оператор – Центр защиты прав и интересов детей.