"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с живым тараканом в голове

Вадим Карасев

В Нижнем Новгороде медики смогли достать из головы женщины живого таракана. Пациентка проходила с ним несколько дней, сообщает Lenta.ru.

Насекомое было обнаружено во время осмотра слухового прохода девушки после того, как она пожаловалась на головную боль и заложенное ухо.



"Молодая девушка пожаловалась на то, что ощущения, будто бы там кто-то ползает", — заявила отоларинголог Мария Кабальнова.



Таракана в результате удалось удалить из уха. Последующего лечения женщине не потребовалось.

Как отмечается, через несколько дней в ту же клинику обратился мужчина с похожими жалобами. Молодой человек догадался о наличии в ухе насекомого и закапал в него масло, из-за чего таракан погиб.



Как писал NEWSTES, ранее расплакавшуюся во время операции пациентку заставили доплатить 800 рублей за слезы.