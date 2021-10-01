Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с живым тараканом в голове

"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с живым тараканом в голове

В Нижнем Новгороде медики смогли достать из головы женщины живого таракана. Пациентка проходила с ним несколько дней, сообщает Lenta.ru.

Насекомое было обнаружено во время осмотра слухового прохода девушки после того, как она пожаловалась на головную боль и заложенное ухо.

"Молодая девушка пожаловалась на то, что ощущения, будто бы там кто-то ползает", — заявила отоларинголог Мария Кабальнова.

Таракана в результате удалось удалить из уха. Последующего лечения женщине не потребовалось.

Как отмечается, через несколько дней в ту же клинику обратился мужчина с похожими жалобами. Молодой человек догадался о наличии в ухе насекомого и закапал в него масло, из-за чего таракан погиб.

Как писал NEWSTES, ранее расплакавшуюся во время операции пациентку заставили доплатить 800 рублей за слезы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с живым тараканом в голове
"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе: новые фото
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров России"
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в сортире" противников власти
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории за нарядом A$AP Rocky на Met Gala
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт в «Смене»
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и педагогов в обсуждении вопросов капремонта школ
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании организации питания школьников
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании
Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности будет проходить с 3 по 9 октября в «Сириусе»
Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности будет

Топ на сегодня

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон на показе Chloe
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон
Телеведущая Кэти Курик вспомнила о встрече с принцем Гарри: "От него несло сигаретами и алкоголем"
Телеведущая Кэти Курик вспомнила о встрече с принцем Гарри: "От
Глава комитета Госдумы: в бюджете достаточно средств для реализации послания президента
Глава комитета Госдумы: в бюджете достаточно средств для реализации
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Лунный день сегодня 1 октября 2021 года
Лунный день сегодня 1 октября 2021 года

Еще по теме

Расплакавшуюся во время операции пациентку заставили доплатить 800 рублей за слезы
Удачные гены помогают тараканам выживать в различных условиях
Загадочная болезнь убила российскую студентку за несколько дней
Говорит Украина - Моя жена ползает, как паук (11.10.2017)