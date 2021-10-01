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Телеведущая Кэти Курик вспомнила о встрече с принцем Гарри: "От него несло сигаретами и алкоголем"

Телеведущая Кэти Курик вспомнила о встрече с принцем Гарри: "От него несло сигаретами и алкоголем"

64-летняя американская телеведущая Кэти Курик, которая в разные годы работала в программах CBS Evening News, 60 Minutes и Today, недавно представила свои мемуары. Одна из глав книги Курик посвящена 37-летнему принцу Гарри, с которым она встречалась в 2014 году.

С герцогом Сассекским Кэти пересеклась на матче по поло в Бразилии — на тот момент Гарри было около 30 лет. Эту встречу Курик в подробностях описала в своих мемуарах. Кэти отметила, что тогда принц Гарри был сильно навеселе и от него несло сигаретами и алкоголем — запах сочился буквально из "каждой его поры".


Принц Гарри

Напомним, что в мае этого года в документальном фильме под названием "Я, которого вы не видите" (The Me You Can't See), который Гарри снял совместно с Опрой Уинфри, принц признался, что какое-то время на самом деле злоупотреблял алкоголем из-за проблем с психическим здоровьем. Герцог Сассекский рассказал, что тяжело переживал гибель матери принцессы Дианы и пытался любыми способами заглушить боль от этих душевных ран.

Я был готов пить и принимать наркотики — готов был делать все, что могло хоть как-то притупить чувства. Постепенно я понял, что не пью с понедельника по пятницу, и это хорошо. Однако за выходные я мог выпить столько же, сколько за целую неделю. Потом я осознал, что я пью не потому, что мне это нравится, а чтобы заглушить боль,

— поделился герцог.

Действительно, общеизвестный факт, что молодость принца Гарри была довольно бурной: он много тусовался и часто попадал в скандальные ситуации. Пил, падал в бассейн, лечился в рехабе, дрался с фотографами... А уж облетевшие мир фотографии обнаженного принца, игравшего в бильярд на раздевание, и вовсе трудно забыть.


Принц Гарри также описал период с 28 до 32 лет как самую "кошмарную" часть своей жизни. По словам герцога, справиться с этим состоянием и решить психологические проблемы ему в итоге помогла Меган Маркл: она посоветовала любимому обратиться к психотерапевту, а он сразу же к ней прислушался.

В самом начале отношений мы многому научились. Как-то Меган сказала: "Я думаю, тебе стоит кое с кем повидаться". Это была ее реакция на наш очередной спор. И в этот момент я, сам того не ведая, вернулся к 12-летнему Гарри. Во время второго сеанса мой психотерапевт сказала: "Похоже, вы возвращаетесь к себе 12-летнему". Она не называла меня ребенком, а просто выразила сочувствие по поводу того, что случилось со мной в детстве, и отметила, что я никогда не прорабатывал эту проблему,

— вспоминал в документальном фильме принц Гарри.


Меган Маркл и принц Гарри

Гарри убежден, что психотерапия помогла ему не только разобраться со своими детскими травмами, решить проблемы с алкоголем и бросить курить, но и обрести личное счастье. По словам герцога, если бы он тогда не прислушался к словам Меган, то мог бы "навсегда потерять женщину, с которой мечтает провести остаток своих дней".



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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