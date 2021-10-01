"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой
Показ совместной коллекции Versace и Fendi стал одним из самых ярких событий Недели моды в Милане, которая завершилась в воскресенье. Неудивительно, что образы в сети продолжают обсуждать до сих пор, тем более в показе приняли участие звездные модели.
Вышла тогда на подиум и дочь Кейт Мосс Лила — именно ее появление вызвало восторженную реакцию. И дело не столько в наряде, сколько в маленьком личном аксессуаре, который Лила взяла с собой на подиум. Речь об инсулиновой помпе, которую можно увидеть на бедре девушки.
У 19-летней дочери супермодели диагностирован диабет первого типа — об этом Лила рассказала около года назад в интервью. При этом заболевании у человека не вырабатывается инсулин, и вводить его в организм нужно специально.
Акцента на своем заболевании Мосс никогда особо не делала и публично говорила о нем лишь раз.
Я думаю, не так уж много людей знают, что у меня диабет. Его не увидеть, просто взглянув на человека,
— сказала тогда Лила.
Но на показе она все-таки решилась показать, что значит жить с диабетом первого типа, когда от небольшого устройства может зависеть твоя жизнь. Поступок модели вызвал восторг у подписчиков — Лилу хвалят за то, что она стала вдохновляющим примером для всех, кто живет с таким диагнозом и, возможно, чувствует себя неуверенно.
Покажу это фото моей 11-летней дочери, у которой диабет первого типа.
Мне очень нравится, что ты не прячешь свою помпу, ты вдохновляешь многих, живущих с диабетом!
Как бывшая модель и человек с диабетом первого типа, говорю тебе спасибо за то, что ты прошла по этому чертовому подиуму с помпой на виду! Ты просто королева, и я хочу, чтобы эти фотографии были повсюду, потому что чем больше людей с диабетом будут делиться ими, тем лучше,
— написали пользователи сети.
Стоит отметить, что Лила не первая модель, которая открыто говорит о своем недуге. Так, например, Белла Хадид рассказывала о своей борьбе с болезнью Лайма, а у ее сестры Джиджи диагностирован хронический воспалительный процесс в щитовидной железе.