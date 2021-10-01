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"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой

"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой

Показ совместной коллекции Versace и Fendi стал одним из самых ярких событий Недели моды в Милане, которая завершилась в воскресенье. Неудивительно, что образы в сети продолжают обсуждать до сих пор, тем более в показе приняли участие звездные модели.

Вышла тогда на подиум и дочь Кейт Мосс Лила — именно ее появление вызвало восторженную реакцию. И дело не столько в наряде, сколько в маленьком личном аксессуаре, который Лила взяла с собой на подиум. Речь об инсулиновой помпе, которую можно увидеть на бедре девушки.


Лила Мосс

У 19-летней дочери супермодели диагностирован диабет первого типа — об этом Лила рассказала около года назад в интервью. При этом заболевании у человека не вырабатывается инсулин, и вводить его в организм нужно специально.

Акцента на своем заболевании Мосс никогда особо не делала и публично говорила о нем лишь раз.

Я думаю, не так уж много людей знают, что у меня диабет. Его не увидеть, просто взглянув на человека,

— сказала тогда Лила.


Но на показе она все-таки решилась показать, что значит жить с диабетом первого типа, когда от небольшого устройства может зависеть твоя жизнь. Поступок модели вызвал восторг у подписчиков — Лилу хвалят за то, что она стала вдохновляющим примером для всех, кто живет с таким диагнозом и, возможно, чувствует себя неуверенно.

Покажу это фото моей 11-летней дочери, у которой диабет первого типа.

Мне очень нравится, что ты не прячешь свою помпу, ты вдохновляешь многих, живущих с диабетом!

Как бывшая модель и человек с диабетом первого типа, говорю тебе спасибо за то, что ты прошла по этому чертовому подиуму с помпой на виду! Ты просто королева, и я хочу, чтобы эти фотографии были повсюду, потому что чем больше людей с диабетом будут делиться ими, тем лучше,

— написали пользователи сети.


Стоит отметить, что Лила не первая модель, которая открыто говорит о своем недуге. Так, например, Белла Хадид рассказывала о своей борьбе с болезнью Лайма, а у ее сестры Джиджи диагностирован хронический воспалительный процесс в щитовидной железе.




Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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