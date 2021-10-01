В Башкирии вводят новые ограничения из-за COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:36 Автор: Тамила Аскерова

В Башкирии с 4 октября музеи, выставки, театры и массовые спортивные мероприятия можно будет посетить только с сертификатом о вакцинации против коронавируса или со справкой о перенесённом заболевании, а организации дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение. Об этом 1 октября сообщается на портале главы республики.

Уточняется, что глава Башкирии Радий Хабиров уже внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно поправкам, с 4 октября посетить государственные или муниципальные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе. В отношении ночных клубов сохраняется ранее установленное аналогичное требование.

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Такие документы также будут требовать с 12 октября в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах и кинотеатрах, а также на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан». С 18 октября сертификат или справку потребуют при посещении салонов красоты, СПА и массажных салонов, бань, бассейнов, а также заведений общепита (при количестве посадочных мест 50 и более).

Уточняется, что посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительных комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно также при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Ограничения распространяются на граждан старше 18 лет.

Кроме того, с 4 октября организации дополнительного образования перейдут на дистанционные формы обучения.





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