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В Башкирии вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Башкирии вводят новые ограничения из-за COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:36  Автор: Тамила Аскерова



В Башкирии с 4 октября музеи, выставки, театры и массовые спортивные мероприятия можно будет посетить только с сертификатом о вакцинации против коронавируса или со справкой о перенесённом заболевании, а организации дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение. Об этом 1 октября сообщается на портале главы республики.  

Уточняется, что глава Башкирии Радий Хабиров уже внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно поправкам, с 4 октября посетить государственные или муниципальные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе. В отношении ночных клубов сохраняется ранее установленное аналогичное требование.

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Такие документы также будут требовать с 12 октября в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах и кинотеатрах, а также на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан». С 18 октября сертификат или справку потребуют при посещении салонов красоты, СПА и массажных салонов, бань, бассейнов, а также заведений общепита (при количестве посадочных мест 50 и более).

Уточняется, что посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительных комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно также при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Ограничения распространяются на граждан старше 18 лет.

Кроме того, с 4 октября организации дополнительного образования перейдут на дистанционные формы обучения.


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Во вторник сообщалось, что в Чувашской Республике из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приостановили проведение массовых мероприятий в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания и в других общественных местах.

В Пермском крае вводят QR-коды для посещения цирка, туристических и спортивных мероприятий, а также театров, кинотеатров и концертных залов. Жители региона, имеющие медотвод от вакцинации, будут обязаны предъявлять результат пройденного в течение последних 72 часов ПЦР-тестирования.  

Ранее в пятницу стало известно, за сутки в России от коронавируса скончалось 887 человек — это новый максимум с начала пандемии.

Как заявил в августе заведующий заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью «Парламентской газете», очередная волна инфекции неизбежна, потому что в России до сих пор мало привитых от коронавируса людей.   



#в регионах #вакцинация #здравоохранение #коронавирус


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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