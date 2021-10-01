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В частных клиниках можно бесплатно привиться от гриппа

В частных клиниках можно бесплатно привиться от гриппа

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Марина Третьякова



Россияне смогут делать бесплатные прививки в рамках обязательного медицинского страхования в частных клиниках. Это позволяет закон, вступающий в силу 1 октября.

Речь идёт о вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок и календарю прививок по эпидемическим показаниям. Раньше это делали только в государственных поликлиниках. Теперь же такие услуги, безвозмездно для граждан, будут оказывать и частные клиники, участвующие в региональных программах ОМС.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — отмечал важность закона спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.

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Национальным календарём предусмотрена вакцинация детей от гепатитов, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша и столбняка, краснухи, полиомиелита, гемофильной инфекции и кори. Взрослые, не привитые в детстве, могут бесплатно защититься от дифтерии, краснухи, кори, столбняка и гепатита В, а также ревакцинироваться. Кроме того, безвозмездно полагаются сезонные прививки от гриппа детям, учителям, медикам, работникам сферы услуг и некоторым другим категориям.

Законы, вступающие в силу с 1 октября


Во втором списке — вакцины против коронавирусной инфекции, ветрянки, кори, ротавирусной инфекции, клещевого вирусного энцефалита, брюшного тифа, гепатита А, чумы, бруцеллёза, сибирской язвы, бешенства, холеры и других заболеваний. Они назначаются людям из групп риска и по различным показаниям, например, если человек контактировал с больным или выезжает в местность, где распространена определённая инфекция.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#здоровье #вакцинация

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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