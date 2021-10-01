В Госдуме регистрируют депутатов восьмого созыва

21:05 Автор: Жанна Звягина

В Госдуме проходит регистрация депутатов восьмого созыва. На протяжении недели кандидаты, победившие на выборах, получают мандаты в Доме союзов, сообщает в пятницу «Дума ТВ».

Вице-спикер Петр Толстой сообщил, что в новом созыве палата в первую очередь начнет работу над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы, внесенным накануне правительством. «Многочисленные комитеты Госдумы по отраслям и по направлениям будут прорабатывать те меры, которые необходимы сегодня для поддержки отечественного производителя, многодетных семей, чтобы государственные деньги расходовались рационально, рачительно и помогали людям», — сказал он.

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Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в свою очередь пообещал продолжать заниматься совершенствованием сферы цифровой безопасности, борьбой с киберпреступностью, уровень которой, по его словам, растет. Депутат отметил, что за первое полугодие текущего года уже более 30 процентов преступлений, зарегистрированных в России, — это преступления, которые связаны с использованием интернета.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг рассказал о планах фракции в восьмом созыве решить главные проблемы населения, добавив, что необходимые законопроекты уже внесены. «Один пакет законопроектов, который в случае его принятия решит основные проблемы граждан: это проблемы бедности, это возврат прежнего пенсионного возраста, это индексация пенсий работающим пенсионерам, это введение справедливого базового дохода и т. д. <…> И второй пакет законопроектов, где мы предложили собрать деньги на только перечисленные мной законопроекты», — рассказал парламентарий.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин назначил первое заседание Государственной Думы VIII созыва на 12 октября.

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Выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. По результатам голосования «Единая Россия» получила 324 места; КПРФ — 57, ЛДПР — 21; «Справедливая Россия — За правду» — 27. В нижнюю палату также попали «Новые люди» — 13 мандатов; «Гражданская платформа» (1); «Родина» (1); Партия роста (1). У самовыдвиженцев пять мандатов. Состав палаты обновился на 48,5 процента.

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