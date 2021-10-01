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В Мордовии в рамках акции «Экодежурный по стране» собрали более 2,5 тысячи кг мусора

В Мордовии в рамках акции «Экодежурный по стране» собрали более 2,5 тысячи кг мусора

В Мордовии в рамках акции «Экодежурный по стране» собрали более 2,5 тысячи килограммов мусора, сообщает пресс-служба Российского движения школьников. 

В день старта акции в городе Саранске активистам удалось собрать более 1 тысячи килограммов отходов.

Весной активисты РДШ России собрали более 60 тонн мусора.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

# Общество
По материалам: edu.ru

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