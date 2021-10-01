В Москве пройдут соревнования по футболу и баскетболу для школьников

В Москве пройдут соревнования по футболу и баскетболу для школьников, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Турнир «Футбольный снайпер» пройдет очно в школах, а «Про.Баскет.Точный бросок» в онлайн-формате. К участию приглашаются учащиеся 9–11-х классов, а также ребята 2003–2011 года рождения.

«Столичные школьники любят футбол. Они всегда очень активно участвуют в футбольных турнирах, конкурсах, встречах с известными игроками, которые организует Московский центр «Патриот.Спорт». «Футбольный снайпер» – это новый формат соревнований с мячом, где оцениваться будет именно мастерство забивания точных голов. Мы ставим перед участниками непростую задачу, но тем интереснее им будет проверять свои силы и побеждать», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Соревнования «Футбольный снайпер» пройдут на территории школ, в которых есть футбольные ворота размером 3х2 метра. Их можно проводить и в спортивных залах, и на открытом поле – в зависимости от погодных условий. От каждой школы в них должна участвовать одна команда, включающая десять учащихся одной параллели. В команду могут войти девушки и юноши в любом соотношении.

Участникам нужно будет забить гол в ворота, на которые натянут специальный баннер с отверстиями. Им будет соответствовать определенное количество баллов. Каждый член команды сделает по три удара по воротам: учащиеся 1–4-х классов – с шести метров, 6–8-классники – с восьми метров, а 9–11-классники – с 10 метров. При подсчете результатов учтут сумму баллов, набранную всеми участниками команды.

Победителей объявят в декабре 2021 года.

Также в Москве проходят онлайн-соревнования по баскетболу «Про.Баскет.Точный бросок». Продемонстрировать навыки владения баскетбольным мячом приглашают школьников и студентов колледжей 2003–2011 года рождения. От образовательной организации могут участвовать команды из пяти человек.

Игроки должны выполнять броски в баскетбольное кольцо и записывать процесс на видео. Ролик необходимо разместить в любой социальной сети на личной странице, странице школы, колледжа или школьного спортивного клуба с хештегами #ПатриотСпорт, #Победныймяч и #ПроБаскет. Кроме того, командам нужно зарегистрироваться в информационном сервисе Московского центра «Патриот.Спорт» и прикрепить ссылку на видео в поле «Комментарий».

Отборочный этап продлится до 15 октября. Победителями станут команды, выполнившие пять точных бросков за наименьшее количество времени. Они примут участие в финале, который состоится с 18 по 31 октября.