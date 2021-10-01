В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»

Финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» проходят в Москве в период 1 по 5 октября, информирует Минпросвещения России.

На торжественной церемонии открытия конкурса участников приветствовал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

«Это особый конкурс, который даёт его участникам возможность общения с мэтрами дефектологической науки, широкого и живого обмена мнениями, помогает определить актуальные направления и перспективы развития», – подчеркнул Денис Грибов.

Конкурс «Учитель-дефектолог России – 2021» традиционно проводится в два этапа: региональный, по итогам которого представители 67 регионов страны вышли на федеральный уровень, и федеральный, который объединил 20 педагогов, представляющих Ставропольский, Красноярский и Пермский края, Чувашскую Республику, Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельскую, Белгородскую, Воронежскую, Ленинградскую, Новосибирскую, Рязанскую, Саратовскую, Свердловскую, Тверскую, Тюменскую, Ульяновскую, Челябинскую области, города Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Награждение абсолютного победителя конкурса состоится на сцене Государственного Кремлёвского дворца в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021».

Всего на конкурс было подано 67 заявок от учителей-дефектологов дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи из разных регионов России.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» направлен на повышение профессионального уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала дефектологов и логопедов.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Институт коррекционной педагогики РАО.