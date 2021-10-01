В Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию

В Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщает телеканал ТВЦ со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

В мероприятии примут участие более 100 команд, в том числе более 15 российских. В число участников вошли свыше 350 программистов из 42 стран.

В финале соревнований командам участников из трех человек предстоит в течение из трех человек в течение пяти часов соревноваться в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для 8–12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение задачи предполагает написание кода на одном из языков программирования. Победит команда, справившаяся с максимальным количеством заданий за определенное время.

ICPC – старейшее и самое престижное командное IT-соревнование в мире, оно проводится ежегодно с 1977 года. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает все страны по количеству медалей.

В 2021 году завершающий этап конкурса ICPC пройдет с 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» и в парке «Зарядье».